Varank: 'Program kapsamında, KOBİ'lerin leasing yöntemiyle edinecekleri yerli malı, yeni frigorifik kasa ve soğuk oda ünitelerine 750 bin liraya... - Haberler Ekonomi
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Varank: "Program kapsamında, KOBİ'lerin leasing yöntemiyle edinecekleri yerli malı, yeni frigorifik kasa ve soğuk oda ünitelerine 750 bin liraya...

AA / Zeynep Çetinkaya - Haberler | Ekonomi
Varank:

Varank: "Program kapsamında, KOBİ'lerin leasing yöntemiyle edinecekleri yerli malı, yeni frigorifik kasa ve soğuk oda ünitelerine 750 bin liraya kadar destek vereceğiz"

Varank: "Program kapsamında, KOBİ'lerin leasing yöntemiyle edinecekleri yerli malı, yeni frigorifik kasa ve soğuk oda ünitelerine 750 bin liraya kadar destek vereceğiz"

AA / Zeynep Çetinkaya - Ekonomi Haberleri
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Haber: Varank: 'Program kapsamında, KOBİ'lerin leasing yöntemiyle edinecekleri yerli malı, yeni frigorifik kasa ve soğuk oda ünitelerine 750 bin liraya... - Haberler Ekonomi
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