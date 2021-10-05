Varank: "Program kapsamında, KOBİ'lerin leasing yöntemiyle edinecekleri yerli malı, yeni frigorifik kasa ve soğuk oda ünitelerine 750 bin liraya...
AA / Zeynep Çetinkaya - Haberler | Ekonomi
Varank: "Program kapsamında, KOBİ'lerin leasing yöntemiyle edinecekleri yerli malı, yeni frigorifik kasa ve soğuk oda ünitelerine 750 bin liraya kadar destek vereceğiz"
Varank: "Program kapsamında, KOBİ'lerin leasing yöntemiyle edinecekleri yerli malı, yeni frigorifik kasa ve soğuk oda ünitelerine 750 bin liraya kadar destek vereceğiz"
AA / Zeynep Çetinkaya - Ekonomi Haberleri