Van Büyükşehir Belediyesi stantlarına büyük ilgi

VAN (İHA) - Anatolia Grup tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen ' Van Yöresel Ürünler Hediyelik Eşya Fuarı'nda, Van Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı stantlar büyük ilgi gördü.

Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı kadın girişimcilere destek sağlamak için yürüttüğü çalışmalar kapsamında 6. Van Yöresel Ürünler Hediyelik Eşya Fuarında stant açtı. Açılışta fuarı gezen Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ile eşi Meral Bilmez, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından açılan stantları gezdi. Stantta sergilenen ürünleri inceleyen Vali Bilmez, ürünler hakkında kadınlardan bilgi aldıktan sonra emeklerinden dolayı kendilerine teşekkür edip, bol kazanç temennisinde bulundu. Van Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan stantlarda, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesindeki kursiyer ve girişimci kadınlar tarafından hazırlanan el işi göz nuru ürünler ile yiyecekler tanıtılıyor. 100'e yakın firma ile 250 markanın katıldığı 6. Van Yöresel Ürünler Hediyelik Eşya Fuarı, 7 Kasım tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. - VAN

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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