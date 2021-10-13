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Van Büyükşehir Belediyesi sosyal kart ile 2 bin 77 dar gelirli aileye ulaştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Van Büyükşehir Belediyesi sosyal kart ile 2 bin 77 dar gelirli aileye ulaştı

Van Büyükşehir Belediyesi, sosyal kart ile 2 bin 77 aileye, yaklaşık 2 milyon 192 bin TL nakdi yardım ulaştırdı.

VAN (İHA) - Van Büyükşehir Belediyesi, sosyal kart ile 2 bin 77 aileye, yaklaşık 2 milyon 192 bin TL nakdi yardım ulaştırdı.

Dar gelirli vatandaşların yanında olan Van Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilikte fark oluşturuyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca gerek e-devlet üzerinden gerekse şahsen yapılan sosyal kart başvuruları neticesinde 9 aylık süreçte 2 bin 77 aileye, yaklaşık olarak 2 milyon 192 bin TL nakdi yardım yapıldı.

Sosyal kart yardımından yararlanmak isteyen dar gelirli vatandaşlar, e-devlet üzerinden 'Sosyal Yardım Modülü' ya da Van Büyükşehir Belediyesi'ne şahsen başvuruda bulunuyor. Başvurusu belediye sistemine düşen aileler, daha sonra yerinde tespitleri yapılmak üzere sosyal hizmet uzmanları tarafından evlerinde ziyaret ediliyor. Son olarak da sosyal yardım değerlendirme komisyonu tarafından görüşülerek uygun görülen ailelere, ailenin nüfusuna göre üst limiti 500 TL olan sosyal kartlar veriliyor. Kart süreleri ailenin duruma göre komisyon tarafından 1, 3 veya 6 aylık şeklinde belirlenirken, aileler belirlenen alışveriş merkezlerinde dilediği şekilde temel gıda malzemesi, temizlik ve kırtasiye alışverişi yapabiliyor. - VAN

Van Büyükşehir Belediyesi sosyal kart ile 2 bin 77 dar gelirli aileye ulaştı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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