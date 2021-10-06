Vali Salih Ayhan; 'Sivas tarım ve hayvancılıkta önemli merkezlerden biri' - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Vali Salih Ayhan; "Sivas tarım ve hayvancılıkta önemli merkezlerden biri"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Vali Salih Ayhan;

Sivas Valisi Salih Ayhan basın mensuplarıyla bir araya geldiği programda, "Sivas tarım alanı, hayvan varlığı ve üretim kapasitesi ile ülkenin en önemli Tarım ve Hayvancılık merkezlerinden biri" dedi.

SİVAS (İHA) - Sivas Valisi Salih Ayhan basın mensuplarıyla bir araya geldiği programda, "Sivas tarım alanı, hayvan varlığı ve üretim kapasitesi ile ülkenin en önemli Tarım ve Hayvancılık merkezlerinden biri" dedi.

Sivas Valiliği tarafından düzenlenen "Basınla Biz Bize" Ekim ayı programı bugün gerçekleştirildi. Programa Sivas Valisi Salih Ayhan, bazı il protokol üyeleri ve basın mensupları katıldı. Programda kentte Tarım ve Hayvancılık noktasında tamamlanan, devam eden ve planlanan yatırımlar konuşuldu. Konuşmalarının ardından Vali Ayhan basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Ülkenin en önemli Tarım ve Hayvancılık merkezlerinden biri"

Sivas Valisi Salih Ayhan burada yaptığı açıklamada, "Sivas tarım alanı, hayvan varlığı ve üretim kapasitesi ile ülkenin en önemli Tarım ve Hayvancılık merkezlerinden biri. Bu konuda sözleşmeli çiftçiliği destekleyen, ölçek ekonomisini temel alan bir güven iklimi içerisinde Sivas'ı tarım ve hayvancılıkta bir üretim ve ARGE merkezi haline getirmeyi hedefledik. Bu alandaki belirlediğimizi hedefe ulaşmak içinde potansiyelimizi daha verimli, daha bilimsel ve daha ekonomik kullanmak amacıyla 'Üreten Çiftçi Gelişen Sivas' adıyla bir vizyon belirledik. 11'inci Kalkınma Planında da belirtildiği gibi Tarım, artık tüm dünyada savunma sanayi gibi stratejik alanlardan biri olarak görülüyor. Salgın dönemi bunu çok daha iyi görme fırsatımız oldu. Sivas geniş coğrafyası, farklı mikroklimal iklim özellikleri ve ürün deseni ile birçok üründe Türkiye'de ilk 10'da yer almakta. Geliştirdiğimiz tüm projelerin ana öznesi üretim ve ARGE" dedi. - SİVAS

Vali Salih Ayhan; Sivas tarım ve hayvancılıkta önemli merkezlerden biri

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
Ekim ayı burs ve kredi ödemeleri başladı

Ekim ayı burs ve kredi ödemeleri başladı

 Amasyalı üreticiler dertli: Dalında 1,5 lira olan elma manavda 6 lira

Amasyalı üreticiler dertli: Dalında 1,5 lira olan elma manavda 6 lira

 Tarım Kredi Kooperatif marketleri, 4 yılda 500 şube hedefine ulaşamadı

Tarım Kredi Kooperatif marketleri, 4 yılda 500 şube hedefine ulaşamadı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Ziya Selçuk Binali Yıldırım Temel Karamollaoğlu
Magazin Pınar Deniz Mustafa Keser
Spor Namaz Vakitleri Abdullah Avcı Mithat Sancar Mesut Özil Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Mehmet Akif Ersoy Hava Durumu Güzel Sözler Emmanuel Macron Yemek Tarifleri Mimar Sinan Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Vali Salih Ayhan; 'Sivas tarım ve hayvancılıkta önemli merkezlerden biri' - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 06.10.2021 12:51:54. #1.13#