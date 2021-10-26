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Vali Oktay Çağatay'dan Nur Yapı Tekstili Firması'na ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Vali Oktay Çağatay'dan Nur Yapı Tekstili Firması'na ziyaret

BİTLİS (İHA) – Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Güroymak ilçesinde bulunan Nur Yapı Tekstil Firması'nı ziyaret etti.

BİTLİS (İHA) - BİTLİS (İHA) – Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Güroymak ilçesinde bulunan Nur Yapı Tekstil Firması'nı ziyaret etti.

Nur Yapı Tekstil Firması'nın sahibi Sıraç Nur'dan firmanın üretim kapasitesi, çalışma alanları hakkında bilgiler alan Vali Oktay Çağatay, tekstil sektörünün Nur Yapı Tekstil için ve Bitlis geneli olarak artarak devam etmesi temennisinde bulundu.

Tekstil firmasını gezen Vali Çağatay, firmada çalışan işçilerle sohbet ederek kolaylıklar diledi.

Tekstil firması gezisine Vali Çağatay'a, Güroymak Kaymakamı Ramazan Cankaloğlu, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, SGK Bitlis İl Müdürü Sadullah Korkut ve Güroymak İlçe Emniyet Müdürü ile İlçe Jandarma Komutanı eşlik etti. - BİTLİS

Vali Oktay Çağatay'dan Nur Yapı Tekstili Firması'na ziyaret

Vali Oktay Çağatay'dan Nur Yapı Tekstili Firması'na ziyaret

Vali Oktay Çağatay'dan Nur Yapı Tekstili Firması'na ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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