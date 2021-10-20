Vali Karadeniz, Muhtarlar Gününde Muhtarlar ile Bir Araya Geldi - Haberler
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Vali Karadeniz, Muhtarlar Gününde Muhtarlar ile Bir Araya Geldi

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Vali Karadeniz, Muhtarlar Gününde Muhtarlar ile Bir Araya Geldi

Muhtarlar Gününde 17 ilçenin muhtar temsilcileri ile bir araya gelen Vali Yaşar Karadeniz, muhtarlardan görev yaptıkları mahallelere ve çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

MANİSA (Habermetre) - Muhtarlar Gününde 17 ilçenin muhtar temsilcileri ile bir araya gelen Vali Yaşar Karadeniz, muhtarlardan görev yaptıkları mahallelere ve çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Muhtarlarla sohbet eden ve Muhtarlar Gününü kutlayan Vali Karadeniz, muhtarların devleti temsil eden kademelerin halka ulaşan eli olduğunu ifade ederek "Sizler devlet ile vatandaş arasında köprü vazifesini görüyorsunuz. Vatandaşlarımızın karşılaştıkları zorluklarda ilk başvurduğu merci sizlersiniz. Sizlerin büyük fedakarlıkla görev yaptığınızın bilincindeyiz. İçinde bulunduğumuz bu pandemi döneminde yaşanan bütün güçlüklerin tam ortasında bulundunuz ve yapılan tüm faaliyetlerde, pandemiyle mücadelede sizlerde çok etkin rol aldınız bundan dolayı ayrıca hepinize teşekkür ediyorum" dedi

Vali Karadeniz, Muhtarlar Gününde Muhtarlar ile Bir Araya Geldi

Vali Karadeniz, Muhtarlar Gününde Muhtarlar ile Bir Araya Geldi

Vali Karadeniz, Muhtarlar Gününde Muhtarlar ile Bir Araya Geldi

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