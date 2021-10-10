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Vali Demirtaş, tarım üreticileri ile bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Vali Demirtaş, tarım üreticileri ile bir araya geldi

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde tarım üreticileri ile bir araya gelerek kendilerine yüzde 75 hibeli sertifikalı kırmızı mercimek tohumu ve yine yüzde 75 hibeli yonca, fiğ ve yem bezelyesi tohumlarını dağıttı.

MARDİN (İHA) - Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde tarım üreticileri ile bir araya gelerek kendilerine yüzde 75 hibeli sertifikalı kırmızı mercimek tohumu ve yine yüzde 75 hibeli yonca, fiğ ve yem bezelyesi tohumlarını dağıttı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Tarım Arazilerinin Kullanımın Etkinleştirilmesi Projesi' ve 'Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Üretiminin Geliştirilmesi Projesi' kapsamında üreticilere tohum desteği verildi. Tarım arazilerinin kullanımın etkinleştirilmesi projesi kapsamında yüzde 75 hibeli, sertifikalı kırmızı mercimek tohumluğu dağıtım projesinden Mardin ili 10 ilçesinde bulunan 833 çiftçi faydalanacak şekilde yaklaşık 14 bin dekar alan için 181 ton 600 kilogram kırmızı mercimek tohumluğu dağıtımı gerçekleştirildi.

Çayır, mera ve yem bitkileri üretiminin geliştirilmesi projesi kapsamında yine yem bitkileri ekili alanlarının genişletilmesi, çiftçilerin kaba yem ihtiyacının karşılanabilmesi ve hayvancılıkta girdi maliyetlerinin azaltılması maksadıyla yüzde 75 hibeli yonca, fiğ ve yem bezelyesi tohumluğu dağıtımı gerçekleştirildi. Bu proje kapsamında da Mardin ili 10 ilçesinde bulunan 81 çiftçi faydalanacak şekilde yaklaşık, yonca ekimi için bin 641 dekar alanda 8 ton 205 kilogram tohum, fiğ ekimi için 508 dekar alanda 5 ton 80 kilogram tohum, yem bezelyesi ekimi için 468 dekar alanda 4 ton 680 kilogram tohum dağıtımı gerçekleştirildi.

Vali Demirtaş program sonunda üretimin önemine değinerek çiftçilere bol hasadlı bir sene olması temennisinde bulundu. - MARDİN

Vali Demirtaş, tarım üreticileri ile bir araya geldi

Vali Demirtaş, tarım üreticileri ile bir araya geldi

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