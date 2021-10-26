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Uzunlar'dan 'yumurta fiyatı' açıklaması

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Uzunlar'dan 'yumurta fiyatı' açıklaması

Ordu Yumurta Üreticileri Derneği Başkanı Yusuf Uzunlar, yem fiyatlarındaki artışların yumurta fiyatlarına yansıdığını ve ilerleyen günlerde adet yumurtanın 2 liraya kadar yükselebileceğini belirterek, "Üreticiler olarak yemin hammaddesini ovalarda kendimiz üretirsek, mısır, buğday gibi...

ORDU (İHA) - Ordu Yumurta Üreticileri Derneği Başkanı Yusuf Uzunlar, yem fiyatlarındaki artışların yumurta fiyatlarına yansıdığını ve ilerleyen günlerde adet yumurtanın 2 liraya kadar yükselebileceğini belirterek, "Üreticiler olarak yemin hammaddesini ovalarda kendimiz üretirsek, mısır, buğday gibi yemleri kendimiz yaparsak yumurta fiyatları artmaz" dedi.

Marketlerde 20 adetli kolisi yumurtanın fiyatı 35 TL civarında satışa sunulurken, organik üretimi yapılan yumurtanın tanesi ise perakende 1 buçuk liradan satılıyor. Ordu Yumurta Üreticileri Derneği Başkanı Yusuf Uzunlar, yumurta fiyatlarındaki artış sebebinin, hammaddenin yurtdışından gelmesinden kaynaklandığını, döviz yükseldikçe yumurta fiyatlarının da arttığını belirtti. Uzunlar, artan fiyatların önüne geçmek için ise yemlerin Türkiye'de üretilmesi gerektiğini ifade etti.

"Bu gidişle 2022 yılının sonunda adet yumurta 2 TL olur"

Ordu Yumurta Üreticileri Derneği Başkanı Yusuf Uzunlar, 2022 yılının sonlarına doğru yumurta fiyatlarındaki artış nedeniyle adedinin 2 liradan satılabileceğini öngördüklerini belirterek, "Bu gidişle devam ederse, 2022 yılının sonuna doğru tahmini olarak fiyat verecek olursak bir tane yumurtanın fiyatı 2 lira olur diye düşünüyorum. Şuan biz 1,25 TL'ye toptan veriyoruz, 1,50 TL'ye perakende satanlar var. Yem fiyatlarında yeniden bir zam konusu, bu nedenle dışarıya bağlılığımızı kurtarmamız lazım. Bundan sonra biraz lükse kaçacak ama bunun çözüm noktası yok, vatandaş yumurtayı tüketecek. Bizim serbest sistem yumurtası ile kafes yumurtacılığı farklı. İnsanlar günde 2 yumurta yerine 1 yumurta yiyecek veya daha çok kafes yumurtacılığına yönelecek. Bu nedenle kendi yemimizi kendimiz üretmemiz lazım" dedi. - ORDU

Uzunlar'dan 'yumurta fiyatı' açıklaması

Uzunlar'dan 'yumurta fiyatı' açıklaması

Uzunlar'dan 'yumurta fiyatı' açıklaması

Uzunlar'dan 'yumurta fiyatı' açıklaması

Uzunlar'dan 'yumurta fiyatı' açıklaması

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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