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Uşak Ticaret Borsası

AA / Mehmet Çalık - Haberler | Ekonomi
Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 2 lira 85 kuruştan, en yüksek 3 liradan satıldı.

UŞAK (AA) - Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 2 lira 85 kuruştan, en yüksek 3 liradan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (Lira)En Yüksek (Lira)
Makarnalık buğday2,853,00
Ekmeklik buğday2,702,80
Yemlik buğday2,402,50
Yemlik arpa2,302,35
Nohut7,508,00
Beyaz haşhaş21,5022,00
Mavi haşhaş16,0016,50
Sarı haşhaş22,0022,50
Susam15,0016,00

AA / Mehmet Çalık - Ekonomi Haberleri
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Bakan Pakdemirli: "Gübre desteğini bu yıl hasat edilen buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale için yüzde 25, 2022 yılı için tüm ürünlerde yüzde 100...
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