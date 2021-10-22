Uşak Ticaret Borsası
AA / Mehmet Çalık - Haberler | Ekonomi
Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 2 lira 85 kuruştan, en yüksek 3 liradan satıldı.
UŞAK (AA) - Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 2 lira 85 kuruştan, en yüksek 3 liradan satıldı.
UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürün
|En Düşük (Lira)
|En Yüksek (Lira)
|Makarnalık buğday
|2,85
|3,00
|Ekmeklik buğday
|2,60
|2,70
|Yemlik arpa
|2,25
|2,30
|Yemlik buğday
|2,30
|2,40
|Nohut
|7,50
|8,00
|Beyaz haşhaş
|21,00
|21,50
|Mavi haşhaş
|16,00
|16,50
|Sarı haşhaş
|22,00
|22,50
|Susam
|15,00
|16,00
AA / Mehmet Çalık - Ekonomi Haberleri
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