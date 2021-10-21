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Uşak Ticaret Borsası

AA / Mehmet Çalık - Haberler | Ekonomi
Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsası'nda (UTB) nohudun kilogramı, en düşük 7 lira 50 kuruştan, en yüksek 8 liradan satıldı.

UŞAK (AA) - Uşak Ticaret Borsası'nda (UTB) nohudun kilogramı, en düşük 7 lira 50 kuruştan, en yüksek 8 liradan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (Lira)En Yüksek (Lira)
Nohut7,508,00
Makarnalık buğday2,853,00
Ekmeklik buğday2,602,70
Yemlik arpa2,252,30
Yemlik buğday2,302,40
Beyaz haşhaş21,0021,50
Mavi haşhaş16,0016,50
Sarı haşhaş22,0022,50
Susam15,0016,00

AA / Mehmet Çalık - Ekonomi Haberleri
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