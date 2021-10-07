Uşak Ticaret Borsası - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Uşak Ticaret Borsası

AA / Mehmet Çalık - Haberler | Ekonomi
Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 2 lira 85 kuruştan, en yüksek 3 liradan satıldı.

UŞAK (AA) - Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 2 lira 85 kuruştan, en yüksek 3 liradan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (Lira)En Yüksek (Lira)
Makarnalık buğday2,853,00
Ekmeklik buğday2,602,70
Yemlik arpa2,252,30
Yemlik buğday2,302,40
Nohut7,508,00
Beyaz haşhaş21,5022,00
Mavi haşhaş16,5017,00
Sarı haşhaş22,0022,50
Susam 14,0015,00

AA / Mehmet Çalık - Ekonomi Haberleri
Ticaret Bakanı Muş: 'Haksız fiyat artışlarına karşı denetimlerimiz hız kesmeden sürüyor. Fahiş fiyatlara asla ve asla müsamaha göstermeyeceğiz.'

Ticaret Bakanı Muş: "Haksız fiyat artışlarına karşı denetimlerimiz hız kesmeden sürüyor. Fahiş fiyatlara asla ve asla müsamaha göstermeyeceğiz."

 Sabancı Holding'ten dev satış! Sigara sektöründen çekiliyorlar

Sabancı Holding'ten dev satış! Sigara sektöründen çekiliyorlar
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Vladimir Putin Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Pınar Deniz Düm Tek Tek Mustafa Keser Mehmet Ali Erbil
Spor Cristiano Mesut Özil Ersun Yanal Fatih Terim Ali Palabıyık
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Abdullah Avcı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Uşak Ticaret Borsası - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 07.10.2021 14:03:52. #1.17#