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Üreticiden halka 'Ucuz 7 Gün'

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Üreticiden halka 'Ucuz 7 Gün'

Kayseri'de Sun Fuarcılık tarafından 1-7 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek olan 'En Ucuz 7 Gün' etkinliği misafirlerine kapılarını açtı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de Sun Fuarcılık tarafından 1-7 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek olan 'En Ucuz 7 Gün' etkinliği misafirlerine kapılarını açtı.

Dünya Ticaret Merkezi'nde 7 gün sürecek olan etkinlikte, temel gıda ihtiyacından giysiye kadar vatandaşların bütün ihtiyaçlarına cevap verecek ürün yelpazesi yer alıyor. Uygun fiyatlarla ihtiyaçlara cevap vermeyi amaçladıklarını söyleyen Sun Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Nuh Mehmet Saçmacı; "Kayseri Dünya Ticaret Merkezi Fuar Alanı'nda 'En ucuz 7 gün' sloganı ile bugün başlayan etkinliğimiz 7 Kasım akşamına kadar devam edecek. Burada her şeyi üreticiden tüketiciye doğrudan temin etmek için mücadele ediyoruz. Birinci kalite limonun 2 TL'ye satıldığı, birinci kalite muzun 8 TL'ye satıldığı, patatesin 2, soğanın 1 TL'ye satıldığı bir etkinlik. Elma ağacının 3 yıl garantili ve 25 TL'ye satıldığı fuar alanında direkt tüketiciye hizmet vermeye çalışıyoruz. Şu an toplam 100 civarında firma var burada. Bunun 20-25 tanesi botanik firması, yarısı kadarı tekstil ve el sanatları, 30 civarında yöresel ürünler var. 1 Kasım'da açılan ve 7 Kasım Pazar gününe kadar devam edecek olan etkinliğimize bütün hemşerilerimizi bekliyoruz" dedi. - KAYSERİ

Üreticiden halka 'Ucuz 7 Gün'

Üreticiden halka 'Ucuz 7 Gün'

Üreticiden halka 'Ucuz 7 Gün'

Üreticiden halka 'Ucuz 7 Gün'

Üreticiden halka 'Ucuz 7 Gün'

Üreticiden halka 'Ucuz 7 Gün'

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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