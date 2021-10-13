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Üreticiden 13 TL'ye çıkan kokteyl domates marketlerde 23 TL'ye satılıyor

İhlas Haber Ajansı / Hilal Kara - Haberler | Ekonomi

Üreticiden 13 TL'ye çıkan kokteyl domates marketlerde 23 TL'ye satılıyor Dönümünden 150 kilo ürün alınan kokteyl domatesin hasatı gerçekleşti Domates üreticisi Kütük: "Ürünler az olduğu için fiyatlar yüksek" Antalya'nın Aksu ilçesinde kokteyl domates hasatının ilki gerçekleşti.

ANTALYA (İHA) - Üreticiden 13 TL'ye çıkan kokteyl domates marketlerde 23 TL'ye satılıyor

Dönümünden 150 kilo ürün alınan kokteyl domatesin hasatı gerçekleşti

Domates üreticisi Kütük: "Ürünler az olduğu için fiyatlar yüksek"

ANTALYA - Antalya'nın Aksu ilçesinde kokteyl domates hasatının ilki gerçekleşti. İlk hasatta dönüm başına alınan 100-150 kilo civarında ki ürünler İstanbul'da ki marketlere ve yurt dışına ihraç ediliyor. Aksu ilçesi Çamköy Mahallesi'ndeki 6 buçuk dönümlük arazisinde kokteyl domates yetiştiren Ali Kütük, marketlerdeki fiyatların yüksek olmasının sebebini "Ürünler az olduğu için fiyatlar yüksek" olarak açıkladı.

Çamköy mahallesindeki serasında ki ilk hasatında bir dönümde 100-150 kilo ürün aldığını ifade eden Ali Kütük, ürünlerin ekimini 10 ağustosta tamamladıklarını ve Ocak-Şubat aylarına kadar hasatın devam edeceğini belirtti. Antalya'da bu yıl ilk kokteyl domates hasadını kendisinin yaptığına değinen Ali Kütük, İstanbul'da satılan ürünlerin kendi mahsulleri olduğunu söyledi.

"Şu anki fiyatı 13-15 TL"

Ürünlerin az olmasının fiyatların yükselmesine sebep olduğuna değinen Ali Kütük, "Ürünlerimizi Rusya ve Almanya'ya ihraç ediyoruz. Yurt içinde ise İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok şehre yolluyoruz. Kokteyl domatesi şu an biz 13-15 TL'ye satıyoruz. Marketlerdeki fiyatları 20-23 TL'yi buluyor. Önümüzdeki günlerde düzene girer diye düşünüyorum. 15-20 gün sonra üreticiden çıkış fiyatı 6-8 TL civarında olur" dedi.

"Maliyetler çok yüksek"

Maliyetlerin ikiye katladığını belirten Ali Kütük, "İlaç, gübre, fidan ve mazot ücretleri çok yükseldi. İşçi ücretleri de arttı. Bu durum artık herkes tarafından normalleşti. Ürünler tüketiciler tarafından pahalı karşılanabilir ama maliyetler de çok yükseldi. Bu durumda tüccara da bir şey diyemiyoruz. Arazilerde işçilik var. Maliyetler yüksek. Nakliye sırasında yollardaki geçişlerde para ödüyorlar. Onlar da kendilerine göre haklılar" diye konuştu.

Üreticiden 13 TL'ye çıkan kokteyl domates marketlerde 23 TL'ye satılıyor

Üreticiden 13 TL'ye çıkan kokteyl domates marketlerde 23 TL'ye satılıyor

Üreticiden 13 TL'ye çıkan kokteyl domates marketlerde 23 TL'ye satılıyor

Üreticiden 13 TL'ye çıkan kokteyl domates marketlerde 23 TL'ye satılıyor
İhlas Haber Ajansı / Hilal Kara - Ekonomi Haberleri
Üreticiden 13 TL'ye çıkan kokteyl domates marketlerde 23 TL'ye satılıyor

Üreticiden 13 TL'ye çıkan kokteyl domates marketlerde 23 TL'ye satılıyor

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