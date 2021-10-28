Ünlü Menkul Değerler ile Goldman Sachs International arasında sözleşme imzalandı - Haberler Ekonomi
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Ünlü Menkul Değerler ile Goldman Sachs International arasında sözleşme imzalandı

AA / Uğur Aslanhan - Haberler | Ekonomi
Ünlü Menkul Değerler ile Goldman Sachs International arasında sözleşme imzalandı

Ünlü Menkul Değerler AŞ ile Goldman Sachs International arasında Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi imzalandı.

Ünlü Menkul Değerler AŞ ile Goldman Sachs International arasında Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi imzalandı.

Ünlü Yatırım Holding'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) konuya ilişkin yer alan açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylı, şirketimiz paylarının halka arzına ilişkin izahnamede yer verilen büyüme hedeflerimizden biri olan varant faaliyetleri ile ilgili olarak; Goldman Sachs International tarafından ihraç edilecek 'aracı kuruluş varantlarının ve sertifikalarının halka arzına' ilişkin SPK'da dün yapılan İhraççı Bilgi Dokümanı onayı başvurusu kapsamında, şirketimizin sermayesinin tamamına sahip olduğu bağlı ortaklıklarımızdan Ünlü Menkul Değerler AŞ ile Goldman Sachs International arasında piyasa yapıcılığı için sözleşme imzalanmıştır."

AA / Uğur Aslanhan - Ekonomi Haberleri
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