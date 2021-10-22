UNICEF Türkiye TÜİK'i ziyaret etti

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Türkiye Temsilcisi Regina de Dominicis, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Sait Erdal Dinçer'e ziyarette bulundu.

TÜİK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyaret iki kurum arasındaki mevcut iş birliği faaliyetlerini ve muhtemel yeni iş birliği alanlarını değerlendirmek üzere 19 Ekim'de gerçekleşti.

Ziyarette UNICEF Türkiye Heyeti, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH) savunmasız gruplara yönelik "kimseyi geride bırakmama ilkesi" doğrultusunda, TÜİK'in çocuklarla ilgili verilerle istatistikleri daha görünür kılma ve geliştirme çabalarını takdir etti.

De Dominicis, 2022-2026 dönemine ilişkin yeni Resmi İstatistik Programı'nın (RİP) hazırlanması sürecinde UNICEF'in ilgili çalışma gruplarına davet edilerek dahil edilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Sonrasında taraflar, 2021-2022 dönemini kapsayan ikinci Çalışma Planı kapsamında iş birliğini daha da ilerletme ve faaliyetleri kararlılıkla uygulama iradelerini teyit etti.

TÜİK ve UNİCEF Türkiye arasındaki iş birlikleri

TÜİK, istatistiksel verilerin daha kapsamlı, kaliteli ve zamanında üretilmesi, yeni sosyal ve ekonomik gelişmelerden kaynaklanan istatistiksel ihtiyaçları karşılamak, uluslararası standartlarda izleme ve raporlama için uluslararası taleplere etkin yanıt vermek amacıyla bölgesel ve uluslararası kuruluşlarla iş birliğine önem veriyor.

Bu çerçevede, 1 Ağustos 2019'da UNICEF Türkiye ile TÜİK arasında imzalanan Mutabakat Zaptı'nın uygulanmasını sağlamak amacıyla, taraflar arasında 2020 yılını kapsayan ilk Çalışma Planı (RWP), 19 Haziran 2020'de imzalandı. İlk Çalışma Planı'nda Türkiye'deki çocukların durumunun izlenmesini geliştirmek, çocuklara ilişkin bölgesel ve küresel istatistiklere katkıda bulunmak ve istatistiklerin çocuk haklarının savunulmasındaki rolünü daha fazla güçlendirmek amacıyla faaliyetler yürütüldü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) koşullarına rağmen başarılı şekilde uygulanan ilk RWP'nin ardından, çocuk hakları kapsamında verilere erişimin sürdürülmesi ve güçlendirilmesi, çocukların durumunun izlenmesi ve raporlanması için gerekli olan kapsamlı verilere erişimin geliştirilmesi, çocuk istatistiklerinin etkili bir şekilde kullanımına yönelik çalışmaların yürütülmesi amacıyla yeni bir Çalışma Planı hazırlandı.

Bu doğrultuda, 11. Kalkınma Planı, 2017-2021 RİP, SKH önceliklerine uygun olarak 2021 ve 2022 yıllarında gerçekleştirilecek faaliyetleri içeren söz konusu plan 11 Ağustos 2021'de imzalandı.