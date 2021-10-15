Ünal, DEİK toplantısına katıldı - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ünal, DEİK toplantısına katıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Ünal, DEİK toplantısına katıldı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Karabük Şube Başkanı Cengiz Ünal, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından Türkiye ile Karadağ arasındaki ticari ilişkilerin masaya yatırılması amacıyla düzenlenen toplantıya katıldı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Karabük Şube Başkanı Cengiz Ünal, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından Türkiye ile Karadağ arasındaki ticari ilişkilerin masaya yatırılması amacıyla düzenlenen toplantıya katıldı.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Karadağ-Türkiye İş Konseyi Yönetim Kurulu üyesi de olan Cengiz Ünal, İstanbul'da gerçekleştirilen ve Karadağ Ekonomik Kalkınma Bakanı Jakov Milatovic ile DEİK/Türkiye-Karadağ İş Konseyi Başkanı Naser Alim'inde hazır olduğu toplantıya katıldı. MÜSİAD Şube Başkanı Cengiz Ünal, Karadağ Ekonomik Kalkınma Bakanı Jakov Milatovic'in Türkiye'den yatırım beklediklerini ve Türkiye'yi Karadağ'a en çok yatırım yapan ilk 5 ülke arasında görmek istediklerini arzuladıklarını söyledi.

Ünal, kendisinin ayrıca DEİK/Türkiye-Karadağ İş Konseyi Yönetim Kurulu üyesi olduğunu ve Karabüklü iş insanlarının ihracatını arttırmak adına çalıştıklarını kaydederek, "İhracat üzerine firma yapılandırma oluşturuyoruz. Üyelerimizi ve üye olmak isteyen işadamlarımızın yurt dışına gönderecekleri ürünler noktasında ihracat firması kurarak bu yolda bir çalışma yapıyoruz. Orada bunu dile getirdim. Karadağ ve Avrupa ülkelerinin bir çoğunda beklentisi var. Karabük'te uluslararası öğrencilerimiz var ve onların ülkelerinin ihtiyaç duyduğu ürünleri Karabük MÜSİAD olarak yurt dışına satışı ve pazarlanması adına bir gayret gösteriyoruz. Aynı zamanda Karadağ Ekonomik Kalkınma Bakanı Jakov Milatovic, DEİK/Türkiye-Karadağ İş Konseyi Başkanı Naser Alim ve DEİK Başkanı Nail Olpak'ın hazır olduğu toplantıda bu konuları görüştük. Safranbolu'da hayata geçirdiğimiz cam teras projesini yapmayı planladığımızı aktardık. Karabüklü iş insanlarının ihracat yapabilecekleri ortak platformda buluşturmak adına MÜSİAD Şubesi Yönetimi olarak gayretimiz var. İnşallah yapacağımız çalışmalarla hem kent ekonomisine, hem de ülke ekonomisine döviz girdisi sağlamak adına çalışmalarımız yakında kamuoyu ile paylaşacağız" dedi. - KARABÜK

Ünal, DEİK toplantısına katıldı

Ünal, DEİK toplantısına katıldı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
İhracata yönelik yatırım ve üretimin teşviki teklifi TBMM'de

İhracata yönelik yatırım ve üretimin teşviki teklifi TBMM'de

 Sivas'ta patates üretiminde rekor! Fiyatlar üreticinin yüzünü güldürüyor

Sivas'ta patates üretiminde rekor! Fiyatlar üreticinin yüzünü güldürüyor

 6 bin lira maaşla çalışan bulamıyorlar! Eleman sorunu nedeniyle süper lüks yat siparişleri geri çevriliyor

6 bin lira maaşla çalışan bulamıyorlar! Eleman sorunu nedeniyle süper lüks yat siparişleri geri çevriliyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Şahap Kavcıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tahir Büyükakın Edis Derya Tuna Nihal Yalçın
Spor Sergen Yalçın Hamit Altıntop Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Fatih Terim Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Ünal, DEİK toplantısına katıldı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.10.2021 18:55:33. #1.11#