Uluslararası Para ve Finans Komitesi, ekonomik toparlanmadaki ayrışmaya karşı uyardı

Uluslararası Para ve Finans Komitesi (IMFC), ekonomiler arasındaki ayrışmanın devam ettiğini ve toparlanmaya yönelik risklerin aşağı yönlü hale geldiğini belirterek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı aşılamayı hızlandırmak için uluslararası iş birliği çağrısında bulundu.

Uluslararası Para Fonu (IMF)- Dünya Bankası Yıllık Toplantıları kapsamında düzenlenen 44. IMFC Toplantısı'nın sonuç bildirisi yayımlandı.

Küresel ekonomik toparlanmanın sürdüğüne ancak ekonomiler arasındaki ayrışmaya işaret edilen bildiride, Kovid-19'un varyantlarının çıkmasının belirsizliği arttırdığı ve toparlanmaya yönelik risklerin aşağı yönlü hale geldiği kaydedildi.

Bildiride, Kovid-19 salgının yayılmasını önlemek, ekonomiler arası ayrışmayı sınırlamak ve kapsayıcı toparlanmayı desteklemek amacıyla evrensel aşılamayı hızlandırmak için güçlü uluslararası iş birliği ve acil eylemin gerekli olduğu vurgulandı.

Enflasyon uyarısı

Merkez bankalarının fiyat dinamiklerini ve geçici olan enflasyon baskılarını yakından izlediği belirtilen bildiride, "Enflasyon beklentilerinin sabitlenme riskleri somutlaşırsa uygun şekilde hareket edeceklerdir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Bildiride, hedeflenen makro ihtiyati politikalar da dahil olmak üzere finansal kırılganlıkların ve finansal istikrara yönelik risklerin izlenmeye ve gerektiğinde bunlarla mücadeleye devam edileceğinin altı çizildi.

Daha dayanıklı ve sürdürülebilir bir küresel ekonomi oluşturmaya yardımcı olacak dönüşümsel reformları hızlandırmak için birlikte çalışılacağı vurgulanan bildiride, Paris Anlaşması uyarınca iklim eyleminin daha da hızlanmasının taahhüt edildiği, daha sağlam bir uluslararası vergi mimarisinin de uygulanacağı aktarıldı.