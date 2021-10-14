Uluslararası Para ve Finans Komitesi, ekonomik toparlanmadaki ayrışmaya karşı uyardı - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Uluslararası Para ve Finans Komitesi, ekonomik toparlanmadaki ayrışmaya karşı uyardı

AA / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi
Uluslararası Para ve Finans Komitesi, ekonomik toparlanmadaki ayrışmaya karşı uyardı

Uluslararası Para ve Finans Komitesi (IMFC), ekonomiler arasındaki ayrışmanın devam ettiğini ve toparlanmaya yönelik risklerin aşağı yönlü hale geldiğini belirterek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı aşılamayı hızlandırmak için uluslararası iş birliği çağrısında bulundu.

Uluslararası Para ve Finans Komitesi (IMFC), ekonomiler arasındaki ayrışmanın devam ettiğini ve toparlanmaya yönelik risklerin aşağı yönlü hale geldiğini belirterek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı aşılamayı hızlandırmak için uluslararası iş birliği çağrısında bulundu.

Uluslararası Para Fonu (IMF)- Dünya Bankası Yıllık Toplantıları kapsamında düzenlenen 44. IMFC Toplantısı'nın sonuç bildirisi yayımlandı.

Küresel ekonomik toparlanmanın sürdüğüne ancak ekonomiler arasındaki ayrışmaya işaret edilen bildiride, Kovid-19'un varyantlarının çıkmasının belirsizliği arttırdığı ve toparlanmaya yönelik risklerin aşağı yönlü hale geldiği kaydedildi.

Bildiride, Kovid-19 salgının yayılmasını önlemek, ekonomiler arası ayrışmayı sınırlamak ve kapsayıcı toparlanmayı desteklemek amacıyla evrensel aşılamayı hızlandırmak için güçlü uluslararası iş birliği ve acil eylemin gerekli olduğu vurgulandı.

Enflasyon uyarısı

Merkez bankalarının fiyat dinamiklerini ve geçici olan enflasyon baskılarını yakından izlediği belirtilen bildiride, "Enflasyon beklentilerinin sabitlenme riskleri somutlaşırsa uygun şekilde hareket edeceklerdir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Bildiride, hedeflenen makro ihtiyati politikalar da dahil olmak üzere finansal kırılganlıkların ve finansal istikrara yönelik risklerin izlenmeye ve gerektiğinde bunlarla mücadeleye devam edileceğinin altı çizildi.

Daha dayanıklı ve sürdürülebilir bir küresel ekonomi oluşturmaya yardımcı olacak dönüşümsel reformları hızlandırmak için birlikte çalışılacağı vurgulanan bildiride, Paris Anlaşması uyarınca iklim eyleminin daha da hızlanmasının taahhüt edildiği, daha sağlam bir uluslararası vergi mimarisinin de uygulanacağı aktarıldı.

AA / Dilara Zengin - Ekonomi Haberleri
Dolar rekor seviyesi olan 9,04'ten işlem görüyor

Dolar rekor seviyesi olan 9,04'ten işlem görüyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İsmet Uçma Meral Akşener Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu
Magazin Mustafa Keser İbrahim Tatlıses
Spor Lewis Hamilton Burak Yılmaz Mesut Özil
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Hakan Binbaşgil Güzel Sözler Rüya Tabirleri Fatih Terim Hava Durumu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Uluslararası Para ve Finans Komitesi, ekonomik toparlanmadaki ayrışmaya karşı uyardı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.10.2021 20:29:49. #1.13#