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Uluslararası İstanbul Hırdavat Fuarı'na geri sayım başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Uluslararası İstanbul Hırdavat Fuarı'na geri sayım başladı

Nalburiye ve hırdavat sektörünü 5'inci kez bir araya getirecek olan Uluslararası İstanbul Hırdavat Fuarı için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

İSTANBUL (İHA) - Nalburiye ve hırdavat sektörünü 5'inci kez bir araya getirecek olan Uluslararası İstanbul Hırdavat Fuarı için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Bu yıl 5'incisi düzenlenecek olan ve katılımcılarına KOSGEB tarafından destek verilen İstanbul Hırdavat Fuarı, 27-30 Ekim tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Fuarın, inşaat ve yapı sektörünün alt grubu olmaktan çıkıp sadece hırdavat ve nalburiye sektörünün gücünün sergilendiği fuar olması sebebiyle nitelikli bir ticaret imkanı sunduğu belirtildi.

Fuarı ilk yılından bu yana projeyi yöneten Zülküf Karadayı, "Bu yıl 5'incisini düzenlediğimiz nalburiye ve hırdavat sektöründe Kuzey Afrika ve Orta Doğu'nun en büyük spesifik fuarını düzenlemenin sorumluluğunun farkındayız. Fuar katılımcılarımızın ve ziyaretçilerimizin en yüksek verimi elde etmesi adına reklam ve tanıtım faaliyetlerimizi ulusaldan uluslararası mecralara taşıdık. 11 dilde Avrupa, Bakanlar, MENA Bölgesi, Kafkas Bölgesi ve Uzak Doğu Bölgesi'nde kendi dillerinde reklam tanıtım faaliyetlerini gerçekleştirdik" dedi.

Verilen bilgiye göre, Kanada'dan Brezilya'ya, Kosova'dan Yunanistan'a, Tunus'dan Gana'ya, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Hindistan'a kadar 72 ülkeden ziyaretçinin kayıt yaptırdığı 5'inci Uluslararası İstanbul Hırdavat Fuarı'na, Kosova, Fas Tunus, Ürdün, Kamerun, Birleşik Arap Emirlikleri, Hindistan ve Kazakistan'dan ticari heyetler gelecek.

Fuarda elektrikli ve mekanik el aletleri ve aksesuarlarından kaynak makineleri ve elektrotlarına, "Kendin yap" ürünlerinden, zımpara, çivi makineleri ve aşındırıcılara kadar, ayrıca lazer aletleri ve iş güvenliği ekipmanları, izolasyon, yalıtım ve tecrit malzemeleri, boyacı ve kilit aksesuarları gibi ürünler sunulacak. - İSTANBUL

Uluslararası İstanbul Hırdavat Fuarı'na geri sayım başladı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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Haber: Uluslararası İstanbul Hırdavat Fuarı'na geri sayım başladı - Haberler Ekonomi
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