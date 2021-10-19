"Uluslararası Girişimcilik için İş Diplomasisi" webinarı gerçekleştirildi

Dünya Melek Yatırım Forumu (WBAF) tarafından düzenlenen Dünya Melek Yatırımcılar Haftası kapsamında "Uluslararası Girişimcilik için İş Diplomasisi" webinarı gerçekleştirdi.

WBAF Kıdemli Senatörü ve ülke temsilcisi olan Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) Başkanı Emine Erdem tarafından yönetilen etkinliğe WBAF Başkanı Baybars Altuntaş video mesaj aracılığıyla katılırken, Boyner Holding A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner de "Sürdürülebilirlik ve Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Yatırım" başlıklı bir konuşma yaptı.

WBAF Başkanı Altuntaş mesajında, Dünya Melek Yatırımcılar Haftası'nın 72 ülkede aynı anda kutlanmasından ötürü gurur duyduklarını belirterek, "80 bin civarında girişimcinin, Melek Yatırımcı'nın katılımını öngörüyoruz. Bu haftaya gösterilen ilgiden anladığımız kadarıyla, bu sayıyı da geçecek gibi duruyor." ifadesini kullandı.

Etkinliğin 4 temel amacı olduğuna dikkati çeken Altuntaş, şunları kaydetti:

"Kadın-erkek eşitliğinin tanıtılması, finansal katılımın artırılması, girişimciler için finansal ulaşımın kolaylaştırılması ve finansal katılımın yanında da dijital katılımın artırılması. Dolayısıyla bu 4 ana konuda WBAF 127 ülkede 756 üst düzey yöneticileri ve uluslararası partnerleriyle büyük bir çaba gösteriyor."

"Girişimcileri iş dönüşüm süreçlerine sürdürülebilir şekilde destek olmaya teşvik etmek asıl hedefimiz"

KAGİDER Başkanı Emine Erdem etkinlikte yaptığı konuşmada WBAF'in global ekonomik kalkınma için, melek yatırımcıların önemini vurgulayan çalışmalar sürdürmekte olan ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren bir oluşum olduğunu söyledi.

Dünya Melek Yatırımcılar Haftası'nın ana teması kapsamında bütün dünyada uluslararası girişimcilik için iş diplomasisinin önemine odaklanıldığını belirten Erdem, "Yeni normalde dünya ekonomilerinin sürdürülebilirliğini sağlamak için uluslararası girişimcilikte iş diplomasisinin çok önemli olduğu inancıyla Dünya Melek Yatırımcılar Haftası bu sene bu tema ile etkinlikler düzenleyerek ekonomileri canlandırmak için Melek Yatırım'dan neden ve nasıl yararlanmamız gerektiğine odaklanacak." ifadelerini kullandı.

Erdem, büyük bir dönüşümden geçildiğine vurgu yaparak, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Bu dönemde girişimcileri sadece kısa dönem desteklerle değil iş dönüşüm süreçlerine sürdürülebilir şekilde destek olmaya teşvik etmek asıl hedeflerimiz arasında. Parlak fikirler paylaşabilmek ve girişimcileri destekleyebilmek adına çok kapsamlı bir platform teşkil eden, Dünya Melek Yatırımcılar Haftası çerçevesinde 128 ülkeden çok değerli konuşmacılar, bilgi ve deneyimlerini paylaşarak dinleyicilerimize farklı bakış açılarını sunmaya çalışacak. Biz de Türkiye etkinliğimizin kapsamında uluslararası girişimcilik için önemli olduğunu düşündüğümüz üç tema belirledik. Bunlar, dijitalleşme, yılmazlık ve toplumsal cinsiyete duyarlı yatırım.Türkiye etkinliğimizin kapsamında uluslararası girişimcilik için düşündüğümüz bu üç tema çok önemli."

Kadınların iş gücünde yer almasıyla yaratılan değerin öneminin çok büyük olduğuna dikkati çeken Erdem, "Kadınların istihdam edilmesi ve girişimcilik ekosisteminde yer alabilmesi için çabalamamız gerektiğine bir kez daha vurgu yapmak isterim." ifadesini kullandı.

Boyner Holding A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Boyner ise konuşmasında cinsiyet eşitsizliğini azaltmada iş birliğinin önemine vurgu yaparak, "Özel sektörün, sivil toplumla iş birliği içerisinde çalışması sadece gereklilik değil artık bir zorunluluk. Ayrıca yatırımların sosyal ve çevresel faktörleri de göz önüne alarak planlanması gerekiyor. İş dünyasının bu planlamadaki rolü çok büyük. Yatırımcıların da bu noktada hiç kimseyi arkada, geride veya dışarıda bırakmadan kapsayıcı gelişme, ilerleme ve refahın yollarını arayan, ezberleri bozacak, sıra dışı ve geçmişte hayal etmesi güç olan yeni çözümleri ve yöntemleri bulan şirketleri önceliklendirmesi gerektiğini düşünüyorum. " değerlendirmesinde bulundu.