Ulusal Çay Konseyi'nden 'çay kanunu' çıkarılması çağrısı - Haberler Ekonomi
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Ulusal Çay Konseyi'nden "çay kanunu" çıkarılması çağrısı

AA / Muhittin Sandıkçı - Haberler | Ekonomi
Ulusal Çay Konseyi'nden

Ulusal Çay Konseyi Başkanı Mehmet Erdoğan, sektörde yaşanan sorunların önüne geçebilecek bir çay kanunu çıkarılmasının önem arz ettiğini belirtti.

ÇAY, AFYON (AA) - Ulusal Çay Konseyi Başkanı Mehmet Erdoğan, sektörde yaşanan sorunların önüne geçebilecek bir çay kanunu çıkarılmasının önem arz ettiğini belirtti.

Erdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, Ulusal Çay Konseyi 13. Olağan Seçimli Genel Kurulunda yeniden kendisine başkanlık görevini veren kurul üyelerine teşekkür etti.

Ulusal Çay Konseyi olarak önemli kararlar aldıklarını kaydeden Erdoğan, "merdiven altı" olarak tabir edilen ve çöp çay işleyen yerlerin önlenmesi için ilgili birimlerle gerekli yazışmaları yaptıklarını aktardı.

Erdoğan, bölgede kaçak çay bahçelerinin kurulumunun tekrar gündeme geldiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Çay tarımı alanlarına giren yerlerde çay bahçesi kuracakların önceden ruhsatname almak zorunda olmalarına rağmen ormanlık alanlar tahrip edilmekte, ruhsatsız çay bahçeleri kurulmaktadır. Eğer önüne geçilmezse arz talep dengelerinin bozulmasına, sektör dengelerinin olumsuz etkilenmesine neden olacaktır. Yapılacak bahçelerin başvurularının önceden alınması, uygun bahçelerin arz talep dengesi doğrultusunda kurulmasının sağlanması ilgili birimlerin kontrolünde yapılmalıdır."

Yaşanan olumsuzlukların çay kanunu ile aşılacağına inandıklarını ifade eden Erdoğan, "Ulusal Çay Konseyi öncülüğünde başlatılan ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinin tüm paydaşların görüşünü alarak hazırladığı çay kanunu taslağı çok değerlidir. Çay kanunu artık olmazsa olmazımız. Sektör sorunları her geçen gün artarak devam ediyor ve önüne geçebilecek bir kanun çıkması önem arz etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, Ulusal Çay Konseyi olarak çay kanununun çıkması adına gerekli desteklerinin devam ettiğini ve konunun takipçisi olacaklarını kaydetti.

AA / Muhittin Sandıkçı - Ekonomi Haberleri
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Haber: Ulusal Çay Konseyi'nden 'çay kanunu' çıkarılması çağrısı - Haberler Ekonomi
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