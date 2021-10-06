'Ülke uzantılı alan adları, e-ihracat yatırımının geri dönüşünü hızlandırıyor' - Haberler Ekonomi
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"Ülke uzantılı alan adları, e-ihracat yatırımının geri dönüşünü hızlandırıyor"

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Koronavirüs salgını e-ihracatta hızlı bir yükseliş trendi başlatırken, bu dönemde dünyadaki her 10 tüketiciden 1'i online alışverişle yurt dışından ürün satın aldı.

Koronavirüs salgını e-ihracatta hızlı bir yükseliş trendi başlatırken, bu dönemde dünyadaki her 10 tüketiciden 1'i online alışverişle yurt dışından ürün satın aldı. Global e-ticaret pastasından pay kapmak için e-ihracat yapan şirket sayısının hızla arttığına dikkat çeken Atak Domain Genel Müdürü Bahaddin Yazıcı, "İyi bir ülke uzantılı domain seçimi, e-ihracat yatırımının geri dönüşünü hızlandırmada kilit rol oynuyor" dedi.

Pandemi sürecinde önemi fazlasıyla artan e-ihracat, özellikle KOBİ'lerin global pazara açılmasında kritik bir rol oynamaya başladı. 2020 yılında küresel e-ihracat hacmi 4,3 trilyon dolara yükselirken, Türkiye'de yalnızca 2020'nin son 6 ayında 1 milyar 421 milyon dolarlık e-ihracat gerçekleştirildi. Pandemi gibi beklenmedik kriz dönemlerinde iç piyasadaki daralmanın üstesinden gelmenin en pratik yollarından birinin e-ihracat olduğunun altını çizen Atak Domain Genel Müdürü Bahaddin Yazıcı, ülkemizdeki e-ticaret hacminin yaklaşık yüzde 65'lik artışla 2020 yılında 226 milyar liraya yükseldiğini, 2021 sonunda ise 400 milyar liraya çıkacağının tahmin edildiğini söyledi.

E-ihracatta başarılı olmak için iyi bir domain (alan adı) seçmenin önemli olduğunu vurgulayan Yazıcı, "Atak Domain olarak bin 600'ün üzerinde domain uzantısı için kayıt imkanı sunuyoruz ve tek noktadan Amerika, Çin, Almanya, Şili, Peru, Fas, Malavi, Kazakistan, Endonezya, Vietnam gibi 200'den fazla ülke uzantısını zahmetsizce kaydederek, müşterimize global ticaretin kapılarını açıyoruz" dedi.

TÜRK LİRASI İLE ALINAN ÜRÜNLER DÖVİZLE SATILIYOR

İşletmelerin özellikle iç piyasadan Türk lirasıyla aldıkları ürünleri e-ihracatla yurt dışına satarak ciddi döviz gelirleri elde ettiğine dikkat çeken Yazıcı, "Bu dönemde başarılı bir e-ihracat operasyonu yönetmek isteyen KOBİ'lerin tercihi ise genellikle ülke uzantılı alan adları oluyor. Hedeflenen pazarın ülke uzantısının satın alınması; müşteri güveni, site trafiği ve e-ticaret dönüşüm oranlarında artış gibi faydalar sağlıyor" diye konuştu.

E-İHRACAT TÜRKİYE EKONOMİSİNE YENİ BİR SOLUK GETİRECEK

Günümüzde e-ticaretin gelişmesiyle birlikte global pazarlara girmenin artık çok daha kolay olduğunu vurgulayan Bahaddin Yazıcı, "Ülke kodlu domain tescilinde dünyanın sayılı domain şirketleri arasında yer alıyoruz. Global çapta hemen hemen tüm domain uzantıları için en iyi fiyatları sunuyoruz. Geleneksel ihracat bir yandan devam ederken, ülke kodlu domainleri kullanarak yeni potansiyellerin önünü açmak zorundayız. E-ihracatın Türkiye ekonomisine yeni bir soluk getireceğini ve küresel ihracat pazarının en iyi oyuncuları arasına taşıyacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.


Demirören Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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