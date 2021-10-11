Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı usta gemici unvanında 7 sürekli işçi alacak - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı usta gemici unvanında 7 sürekli işçi alacak

AA / Arife Yıldız Ünal - Haberler | Ekonomi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı usta gemici unvanında 7 sürekli işçi alacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı taşra birimlerinde çalıştırılmak üzere Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla usta gemici unvanında 7 sürekli işçi alımı yapacak.

İSTANBUL (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı taşra birimlerinde çalıştırılmak üzere Türkiye İş Kurumu ( İşkur ) aracılığıyla usta gemici unvanında 7 sürekli İşçi alımı yapacak.

Bakanlığın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, taşra birimlerinde görevlendirilmek amacıyla İstanbul Liman Başkanlığına 2, Antalya, Kocaeli, Marmara Adası (Balıkesir), İzmir, Göcek (Muğla) liman başkanlıklarına da birer olmak üzere toplam 7 usta gemici alınacak.

Sürekli işçi için başvurular, 11-15 Ekim döneminde "www.iskur.gov.tr" internet sitesinden, en yakın İŞKUR hizmet merkezinden ya da ALO 170 telefon hattından yapılabilecek.

İstenilen belgeler incelendikten sonra sözlü sınava katılmaya hak kazananlara ait nihai liste "www.uab.gov.tr" internet sitesinden yayımlanacak. Sözlü/uygulamalı sınav, İstanbul'da yapılacak. Sınav tarihi ve yeri "www.uab.gov.tr" internet sitesinden duyurulacak.

AA / Arife Yıldız Ünal - Ekonomi Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Meral Akşener Mustafa Destici Necmettin Erbakan
Magazin Düm Tek Tek Bülent Ersoy Deniz Akkaya Mehmet Ali Erbil
Spor Aykut Kocaman Halil İbrahim Dervişoğlu Ali Koç Ozan Tufan Serdar Aziz
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Hasan Doğan Ali İhsan Su
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı usta gemici unvanında 7 sürekli işçi alacak - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.10.2021 08:19:39. #1.12#