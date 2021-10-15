TZOB Başkanı Bayraktar, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nü kutladı Açıklaması

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, tarım sektöründe istihdam edilen 5 milyon 60 bin kişiden 2 milyon 108 bininin kadın olduğunu belirterek, "Kadın çiftçiler tarımın görünmez kahramanlarıdır." ifadesini kullandı.

Bayraktar, yazılı açıklamasında, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nü kutladı.

Kadının tarlada, bağda, bahçede çalışıp üreten, evini yöneten, ailesini besleyen ücretsiz aile işçisi olduğuna işaret eden Bayraktar, verilere dikkati çekti.

Bayraktar, Türkiye'de kadın istihdam oranının yüzde 27,7 olduğunu hatırlatarak, "Tarım sektöründe istihdam edilen toplam 5 milyon 60 bin kişiden 2 milyon 108 bini kadındır. Tarım sektöründe çalışanların yüzde 41,66'sını kadınlar oluşturmaktadır. Kadınlar her alanda olduğu gibi tarımsal üretimde de yaptıkları katkılarla çok önemli roller üstlenmektedir. Esas işinden dolayı Sosyal Güvenlik Kurumuna kayıtlı olmayan tarımdaki kadın oranı yüzde 94,5'tir. Ücretsiz aile işçisi olarak çalışan 2 milyon 271 bin kişinin 1 milyon 673 bini yani yüzde 73,7'si kadındır. Rakamlardan da anlaşılacağı gibi kadın çiftçiler tarımın görünmez kahramanlarıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Tarımda çalışan kadınlar için önemli bir sorunun da sosyal güvenlik uygulamalarının dışında kalma, kayıt dışı çalışma olduğuna dikkati çeken Bayraktar, çiftçinin sigorta primlerini ödemekte zorlandığını kaydetti.

Bayraktar, kadın çiftçilerin sosyal güvenlik hakkına sahip olduğunu ve devlet tarafından desteklenmesi gerektiğini vurgulayarak, "Pozitif ayrımcılığı hak eden kadın çiftçilerimizin sosyal güvenlik sistemine katılımının desteklenmesi ve genç kadın çiftçilerimizi tarımda tutmak için teşvik edici önlemler alınmalıdır." ifadelerini kullandı.