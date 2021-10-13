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Türkşeker yeni sezonda 100 bin ton şeker üretti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Türkşeker yeni sezonda 100 bin ton şeker üretti

Türkşeker'in 2021-2022 kampanya döneminde üretime başlayan fabrikalarında üretilen şeker 100 bin tona ulaştı.

Türkşeker'in 2021-2022 kampanya döneminde üretime başlayan fabrikalarında üretilen şeker 100 bin tona ulaştı.

Türkşeker'den yapılan açıklamada, Türkiye'nin yıllık şeker ihtiyacının yaklaşık 2 milyon 600 bin ton olduğu ve Türkşeker'in kampanya sonunda kendisine ayrılan kota kadar şeker üretmeyi hedeflediği belirtildi. 2021-2022 kampanya döneminde şeker sanayinin ilk şekerini 14 Eylül'de üreterek yeni ambalajı ile buluşturan Türkşeker, yeni dönemde yenilenen kurumsal kimliğine uygun, ihracat normları gözetilerek üç dilde tasarlanmış yeni çuvalları kullandı.

Son iki yılda küspe, melas ve etil alkol başta olmak üzere birçok yan üründe paketleme ve satış stratejileri ile hamle yapan ve şeker üretiminde sektör lideri olan Türkşeker, önümüzdeki günlerde 1 kg, 3 kg, 5 kg'lık paket şeker, küp ve stick şeker çeşitleriyle raflarda da sektör lideri olmayı hedefliyor. - ANKARA

Türkşeker yeni sezonda 100 bin ton şeker üretti

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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