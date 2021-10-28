"Türkiye'ye yabancı yatırımcı ilgisi ciddi anlamda arttı" - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

"Türkiye'ye yabancı yatırımcı ilgisi ciddi anlamda arttı"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Türkiye'ye yabancı yatırımcı ilgisinin ciddi anlamda arttığını söyleyen Derya Bağcı "Görüştüğümüz büyük gruplar başta teknoloji olmak üzere Türkiye'de üretim için yatırım yapmak istiyor" dedi.

Türkiye'ye yabancı yatırımcı ilgisinin ciddi anlamda arttığını söyleyen Derya Bağcı "Görüştüğümüz büyük gruplar başta teknoloji olmak üzere Türkiye'de üretim için yatırım yapmak istiyor" dedi.

ABD, Hong Kong, İtalya, Lüksemburg ve Avusturya gibi ülkelerde 800 milyon dolarlık fon yöneten ve Tanzanya Menkul Kıymetler TSL Investment Bank'a ortak olmasıyla bilinen Türk şirketi İma Group, Türkiye'deki yatırımlarına hız vereceğini açıkladı. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Derya Bağcı, Türkiye'nin mevcut ekonomik durumu nedeniyle yabancı yatırımcılar için fırsat barındırdığını söyleyerek "Pandemi tüm dünyanın ticaret ve yatırım konjonktürünü değiştirdi. Navlun fiyatlarındaki artış ve bozulan tedarik zinciri nedeniyle Çin cazip olmaktan çıktı. Dolayısıyla Türkiye gibi jeopolitik konumu önemli olan ülkelere yatırımlar kaydı. Dövizin yüksek olması Türkiye'ye daha fazla yatırımın gelmesine neden oldu. Bizim de görüştüğümüz büyük gruplar var. Başta teknoloji olmak üzere, üretim tarafından Türkiye'ye yatırım yapmak istiyorlar" dedi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
Kanadalı Telemus Systems şirketi, Türkiye'ye uygulanan ambargonun ardından iflas etti

Kanadalı Telemus Systems şirketi, Türkiye'ye uygulanan ambargonun ardından iflas etti

 2022 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

2022 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

 150 yıl önce bir gurbetçi tarafından kente getirildi! Almak için metrelerce kuyruğa giriyorlar

150 yıl önce bir gurbetçi tarafından kente getirildi! Almak için metrelerce kuyruğa giriyorlar
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title