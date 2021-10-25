Türkiye Uzay Ajansının, Uluslararası Astronot Federasyonuna üyeliği tescillendi
Türkiye Uzay Ajansının (TUA), Uluslararası Astronot Federasyonuna (IAF) resmi üyeliğinin tescillendiği bildirildi.
Türkiye Uzay Ajansının (TUA), Uluslararası Astronot Federasyonuna (IAF) resmi üyeliğinin tescillendiği bildirildi.
TUA'nın Twitter hesabından, IAF üyeliğine ilişkin açıklamalarda bulunuldu.
Paylaşımda, TUA'nın, 71 ülkeden 407'yi aşan üyeye sahip en büyük uzay oluşumuna resmi üyeliğinin, bugün gerçekleşen IAF Genel Kuruluyla birlikte tescillendiği belirtilerek, "Uzay alanında yürütülen uluslararası çalışmalarda söz sahibi bir Türkiye için çalışmaya var gücümüzle devam edeceğiz." ifadesine yer verildi.
Devletten aldığı destekle fabrikatör oldu! 3.200 liraya ithal edilen toneri, yerli üretimle 690 liraya satıyor
Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'den korkutan tahmin: Gelmekte olan hiperenflasyon dünyadaki her şeyi değiştirecek
Yerin yüzlerce metre altından çıkartılıyor, dünyaya ihraç ediliyor: Hedef 2023'de 1 milyon ton tuz