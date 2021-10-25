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Türkiye Uzay Ajansının, Uluslararası Astronot Federasyonuna üyeliği tescillendi

AA / Enes Duran - Haberler | Ekonomi
Türkiye Uzay Ajansının, Uluslararası Astronot Federasyonuna üyeliği tescillendi

Türkiye Uzay Ajansının (TUA), Uluslararası Astronot Federasyonuna (IAF) resmi üyeliğinin tescillendiği bildirildi.

Türkiye Uzay Ajansının (TUA), Uluslararası Astronot Federasyonuna (IAF) resmi üyeliğinin tescillendiği bildirildi.

TUA'nın Twitter hesabından, IAF üyeliğine ilişkin açıklamalarda bulunuldu.

Paylaşımda, TUA'nın, 71 ülkeden 407'yi aşan üyeye sahip en büyük uzay oluşumuna resmi üyeliğinin, bugün gerçekleşen IAF Genel Kuruluyla birlikte tescillendiği belirtilerek, "Uzay alanında yürütülen uluslararası çalışmalarda söz sahibi bir Türkiye için çalışmaya var gücümüzle devam edeceğiz." ifadesine yer verildi.

AA / Enes Duran - Ekonomi Haberleri
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