Türkiye Ürün İhtisas Borsası Tarımsal Ürün Endeksleri'ne dijital dönüşüm ödülü verildi

Türkiye Ürün İhtisas Borsasının (TÜRİB) yayımladığı Tarımsal Ürün Endeksleri, IDC DX Summit 2021 zirvesi kapsamında dijital dönüşüm projelerine yönelik gerçekleştirilen yarışmada, tarım ekosisteminin dijital dönüşüme katkısı nedeniyle birincilik ödülüne layık görüldü.

TÜRİB'den yapılan açıklamaya göre, IDC DX Summit 2021 zirvesinin ikincisi, "Dijital Ekonominin Yükselişi ve Yöneticilerin Yeni Ajandası" temasıyla düzenlendi.

Zirve kapsamında dijital dönüşüm projelerine yönelik gerçekleştirilen yarışmada, "Endüstri Ekosistemlerinin Geleceği" dalında birincilik ödülü TÜRİB'in Tarımsal Ürün Endeksleri'ne verildi.

Endeksler, TÜRİB Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) Piyasası'nda gerçekleşen işlemleri kullanarak tek (arpa, buğday, mısır) veya bir grup tarımsal ürünün (hububat) fiyat performansını ölçmek için tasarlandı.

TÜRİB Tarımsal Ürün Endeksleri, borsada işlem gören tarım ürünlerinin fiyat hareketlerine ilişkin daha fazla bilgi edinmek, fiyat değişikliklerini daha kolay tahmin edebilmek ve analiz yapabilmek isteyen çiftçilerin, üreticilerin, gıda endüstrisiyle finans sektöründeki paydaşların, ürün performans ölçümlerinde kullanabileceği yeni bir gösterge niteliğini taşıyor.

Endekslerin yayımlanmasına Türkiye açısından stratejik öneme ve en yüksek likiditeye sahip buğday, mısır ve arpa ürünleriyle bu ürünlerden oluşan TÜRİB Hububat Endeksi ile başlandı. Böylece yatırımcılar için fiyatların takibinde tek bir gösterge değerin kullanılmasına olanak sağlandı.

Fiyat ve yatırım getirisi izlenebiliyor

TÜRİB Tarımsal Ürün Endeksleri'nin temel faydaları arasında, ülkede ürün piyasalarının ana yönünün belirlenmesi, tarımsal faaliyetlerde bulunan paydaşlar için tarımsal ürünlerde ortaya çıkan fırsatların en geniş ve en doğru şekilde temsil edilmesi ve Türkiye ile dünya tarımsal emtia piyasaları arasındaki ilişkinin izlenmesi yer alıyor.

Endekslerin, lisanslı depo işletmesi tarafından ihraç edilen binlerce ürünü temsil eden farklı kodlarda oluşan fiyatlar kullanılarak ana ürün bazında kıyaslama göstergesi oluşturulması, bir ürün sepetinin fiyatının ve yatırım getirisinin izlenmesi, şeffaf ve önceden ilan edilen kurallara dayalı metodolojinin uygulanması ve yüksek veri kalitesi ve esnek veri dağıtım seçeneklerinin sunulması gibi yararları da bulunuyor.