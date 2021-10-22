Türkiye Petrolleri ve online sigorta şirketinden iş birliği; Sigorta işlemleri TP Mobil'de

Türkiye akaryakıt sektöründe değişen tüketici ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılamaya yönelik hayata geçen TP Mobil; online sigorta sektörü markası Koalay.com ile bir iş birliğine imza attı. Türkiye Petrolleri DASK, Kasko, Seyahat ve Sağlık sigortası işlemleri için Koalay.com'u TP Mobil üzerinden sunmaya başladı.

Akaryakıt sektörünün yüzde 100 yerli markası Türkiye Petrolleri ve online sigorta satış platformu Koalay.com arasında gerçekleştirilen iş birliğiyle artık müşteriler, TP Mobil uygulaması üzerinden Koalay.com'a ulaşarak, kasko, DASK, seyahat ve sağlık sigortası satın alabiliyor.

"TP MOBİL'IN HİZMET KAPSAMINI GENİŞLETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Türkiye Petrolleri Genel Müdürü Fidan Bayındır Yıldız iş birliğine dair yaptığı değerlendirmede, "Müşterilerimizin deneyimlerini kolaylaştırmak ve ihtiyaçlarına daha hızlı çözüm sunabilmek adına geliştirdiğimiz TP Mobil'in hizmet kapsamını her geçen gün daha da genişletiyoruz. 'Şimdi al sonra öde' hizmeti ile akaryakıt ödemelerini erteleme fırsatı sunmasının yanı sıra kullanıcıların banka müşterisi olarak ihtiyaç duydukları para transferi, yatırım imkanları vb. farklı finansal enstrümanları da kullanıma sunduğumuz TP Mobil ile müşterilerimize kendini sürekli geliştiren bir mobil uygulama deneyimi yaşatmayı hedeflemiştik. Bu doğrultuda TP Mobil'e şimdi de Koalay.com'u ekliyoruz. Artık TP Mobil üyeleri, uygulama üzerinden giriş yaparak sigorta şirketinin sunduğu karşılaştırmalı fırsatlardan faydalanıp hızlı bir şekilde sigorta işlemlerini gerçekleştirebiliyor. TP Mobil ile müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmaya devam edeceğiz" dedi.

"TOP MOBİL İLE GÜÇLÜ BİR İŞ BİRLİĞİNE İMZA ATTIK"

Koalay.com CEO'su Ömer Paksoy ise değerlendirmesinde, "Müşteri odaklı felsefemiz doğrultusunda ürün ve hizmetlerimizi, müşterilerimizin ihtiyacı olacağı noktada ve anda onlara sunmak amacıyla farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmalarla ilgili mevzuat çerçevesinde iş birlikleri yapıyoruz. TP Mobil, akaryakıt sektöründe trafiği yüksek olan, yenilikçi bir uygulama olarak öne çıkıyor. Sigorta alanındaki bilgi birikimimizi, Türkiye Petrolleri'nin sahip olduğu dağıtım gücü ile birleştirerek müşterilerimize güçlü bir değer katan bu iş birliğine imza atmış olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz" şeklinde konuştu.