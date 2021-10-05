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Türkiye'nin otomotiv ihracatının yüzde 64,5'i AB ülkelerine yapıldı

AA / Cem Şan - Haberler | Ekonomi
Türkiye'nin otomotiv ihracatının yüzde 64,5'i AB ülkelerine yapıldı

Türkiye otomotiv endüstrisinin yılın ilk 9 ayındaki ihracatından yüzde 64,5 pay alan Avrupa Birliği (AB) ülkelerine 13 milyar 695 milyon 361 bin dolarlık satış gerçekleştirildi.

Türkiye otomotiv endüstrisinin yılın ilk 9 ayındaki ihracatından yüzde 64,5 pay alan Avrupa Birliği (AB) ülkelerine 13 milyar 695 milyon 361 bin dolarlık satış gerçekleştirildi.

AA muhabirinin Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi kayıtlarından derlediği bilgilere göre, ocak-eylül döneminde 190'dan fazla ülke, özerk ve serbest bölgeye ihracat yapan sektör, geçen yılın aynı aylarına kıyasla yüzde 24 artışla 21 milyar 248 milyon 339 bin dolarlık ihracata imza attı.

Otomotiv endüstrisi, Türkiye ihracatından 2021'in ilk 9 ayında yüzde 13,2 pay aldı.

AB ülkelerine dış satımda yüzde 20 artış

Ülkeler grubu bazında bakıldığında bu yılın ocak-eylül döneminde AB ülkeleri, Türkiye'nin otomotiv ihracatında yüzde 64,5 payla ilk sırada yer aldı.

Bu ülkelere 9 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artışla 13 milyar 695 milyon 361 bin dolarlık ihracat yapıldı. AB ülkeleri, otomotiv ihracatında en önemli pazar konumunu korudu.

Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılmasıyla dahil olduğu "Diğer Avrupa ülkeleri" grubuna dış satım ise yüzde 52 artışla 2 milyar 603 milyon 217 bin dolara ulaştı.

Ana pazar Almanya'ya 3 milyar dolarlık ihracat

Ocak-Eylül 2021'de en çok ihracat yapılan ülkelere bakıldığında, Türkiye otomotiv endüstrisinin ana pazarı Almanya, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 25 artış ile en çok otomotiv ihracatı yapılan ülke olarak dikkati çekti.

Türkiye'den Almanya'ya geçen yıl 9 ayda 2 milyar 459 milyon 348 bin dolar olan otomotiv ihracatı, bu senenin aynı döneminde 3 milyar 73 milyon 428 bin dolara yükseldi.

Almanya'yı yüzde 22 artışla ikinci ana pazar olan Fransa takip etti. 2020'nin ilk 9 ayında 1 milyar 921 milyon 964 bin dolar otomotiv ihracatının yapıldığı Fransa'ya, 2021'in aynı döneminde ise 2 milyar 353 milyon 373 bin dolarlık dış satım gerçekleştirildi.

Birleşik Krallık yüzde 63 artış ve 2 milyar 237 milyon 471 bin dolarla 3'üncü, İtalya'ya yüzde 31 yükseliş ve 1 milyar 744 milyon 398 bin dolarla 4'üncü, İspanya yüzde 25 artış ve 1 milyar 143 milyon 478 bin dolarla 5'inci sırada yer aldı.

Türk otomotiv endüstrisinin bu yıl ve geçen sene ocak-eylül dönemlerinde en fazla ihracat yaptığı 10 ülke şöyle:

Ülke2020 (dolar)2021 (dolar)Değişim (%)
Almanya2.459.348.3003.073.428.26925
Fransa1.921.964.1202.353.373.19422
Birleşik Krallık1.375.945.5492.237.471.81563
İtalya1.336.235.2941.744.398.95431
İspanya917.784.3181.143.478.79525
ABD636.661.224900.743.04341,5
Slovenya779,470,827879.557.92913
Belçika762.911.441849.503.02511
Polonya614.825.186833.075.49335,5
Rusya334.935.376515.246.17454

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