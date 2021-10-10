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Türkiye'nin nane deposu Nizip'te hasat sürüyor

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Türkiye'nin nane deposu Nizip'te hasat sürüyor Türkiye'nin nane ihtiyacının yüzde 70'ini karşılayan Gaziantep'in Nizip ilçesinde nane hasadı sürüyor.

GAZİANTEP (İHA) - Türkiye'nin nane deposu Nizip'te hasat sürüyor

GAZİANTEP - Türkiye'nin nane ihtiyacının yüzde 70'ini karşılayan Gaziantep'in Nizip ilçesinde nane hasadı sürüyor.

Fıstık ile özdeşleşen Gaziantep, nane üretimi ile de dikkat çekiliyor. Nane üretiminin son yıllarda yoğunlaştığı ve Türkiye'deki nane ihtiyacının yüzde 70'inin karşılandığı Gaziantep'in Nizip ilçesinde hasat sürüyor. Çiftçiler bu sene rekolteden memnun olduklarını ifade etti. Yılda 4 kez hasadı yapılan nane Nisan ayında ekilir ve 5-10 yıl boyunca tekrar ekilmez. Sadece gübresi verilir ve yılda 4 kez mahsul verir.

"Nane 2 ayda bir mahsul veriyor"

Nanenin 2 ayda bir mahsul verdiğini ifade eden Nane üreticisi İbrahim Balcı, "8 yıldır nane üretimi yapıyoruz. Nane işçiliği baya zordur. Çünkü el ile tek tek ekimi yapılıyor. Nane bir defa ekilir. 5-10 yıl boyunca güzel bir bakım yaparsan, suyunu ve gübresini verirsen nanenin tekrardan ekimine gerek kalmaz. Nanenin ekimine Nisan aylarında başlanır ve Temmuz ayı gibi ilk mahsulü alınır. Ondan sonra 2 ayda bir mahsul almaya başlanır" dedi.

"Türkiye ihtiyacının yüzde 70'ini karşılıyor"

Türkiye'nin nane ihtiyacının yüzde 70'ini Nizip'ten karşılandığını belirten Balcı, "Türkiye'deki nane üretiminin yüzde 70'ini Nizip ilçemiz karşılıyor. Nane yemeklerde baharat olarak kullanılıyor. Kurutma işleminin ardından fabrikalara götürülür ve fabrikalar tekrardan naneyi işler ondan sonra da satışa sunulur. Şuanda üretimden memnunuz. Şuanda nanenin kilogramı 13 ila 14 TL arasında fiyat görüyor. Naneyi önce biçiyoruz, şuanda havalar soğuduğu için kuruması için çadırların üzerine seriyoruz. Normalde yaz aylarında sıcaklıktan dolayı tarladayken kuruyor ancak havaların soğumasıyla birlikte tarlalar nemli kalıyor bu nedenle de naneler kurumuyor. Bizde nanelerin kuruması için biçtikten sonra çadırların üzerine seriyoruz ve güneşte kurutmaya bırakıyoruz. Naneleri kuruttuktan sonra traktörlerle ezeceğiz ve elekten geçirip temizleyeceğiz. Son olarak da işlem görmesi için fabrikalara vereceğiz" diye konuştu.

Türkiye'nin nane deposu Nizip'te hasat sürüyor

Türkiye'nin nane deposu Nizip'te hasat sürüyor

Türkiye'nin nane deposu Nizip'te hasat sürüyor

Türkiye'nin nane deposu Nizip'te hasat sürüyor
İhlas Haber Ajansı / Lider Olgun - Ekonomi Haberleri
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