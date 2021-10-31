Türkiye'nin elma ihracatı 9 ayda yüzde 65, elma suyu ihracatı yüzde 62 arttı - Haberler Ekonomi
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Türkiye'nin elma ihracatı 9 ayda yüzde 65, elma suyu ihracatı yüzde 62 arttı

AA / Tezcan Ekizler - Haberler | Ekonomi
Türkiye'nin elma ihracatı 9 ayda yüzde 65, elma suyu ihracatı yüzde 62 arttı

Türkiye'nin ocak-eylül döneminde elma ihracatının, 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 65, elma suyu ihracatının da yüzde 62 arttığı bildirildi.

Türkiye'nin ocak-eylül döneminde elma ihracatının, 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 65, elma suyu ihracatının da yüzde 62 arttığı bildirildi.

Ege İhracatçı Birliklerinden yapılan açıklamaya göre Türkiye, yıllık 4,3 milyon tonluk elma üretimiyle dünyada ilk üç ülke arasında yer alıyor.

Türkiye'nin elma ihracatı, ocak-eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 65'lik artışla 78 milyon dolardan 129 milyon dolara çıktı. Elma suyu ihracatı da yüzde 62 artarak 86 milyon dolardan 139 milyon dolara yükseldi.

Bu yıl Hindistan'a elma ihracatındaki artış dikkati çekti. Bu ülkeye elma ihracatı, 16 milyon dolardan 41,7 milyon dolara çıktı. Hindistan, en çok elma ihraç edilen ülkeler sıralamasında Rusya Federasyonu'nu geçerek ilk sıraya yükseldi. Rusya, 32 milyon dolarlık elma ihracatıyla ikinci sırada yer alırken Irak'a 13 milyon dolarlık elma ihraç edildi.

Türkiye'nin meyve suyu ihracatı 9 ayda yüzde 23'lük artışla 223 milyon dolardan 268 milyon dolara çıktı. Elma suyu ihracatı, meyve suyu ihracatının 139 milyon dolarlık bölümünü oluşturdu.

Elma suyu ihracatında Amerika Birleşik Devletleri 54,5 milyon dolarlık taleple birinci sırada yer aldı. Türkiye'den en çok elma suyu ithal eden ikinci ülke 15,3 milyon dolarla Hollanda oldu. Bu ülkeyi 6,3 milyon dolarlık taleple İngiltere takip etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, elma ihracatında 200 milyon doları geçmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Türkiye'nin her bölgesinde elma yetiştirilebildiğini belirten Uçak, "İlerleyen yıllarda elma üretiminin daha da artması ve ihracat rakamlarının 2-3 katına çıkması mümkün. Elma ve elma suyu ihracatımız 2021 yılı sonunda 400 milyon dolar seviyesine çıkacak, yakın gelecekte elma ve elma suyu ihracatından 1 milyar dolar döviz elde edebiliriz." ifadelerini kullandı.

AA / Tezcan Ekizler - Ekonomi Haberleri
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