Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği, iki ülkeden iş dünyası temsilcilerine davet verdi

Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği, 2021 yılı Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında, Türkiye ve Katar iş dünyasının temsilcilerinin katıldığı davet düzenledi.

Büyükelçilik konutunda düzenlenen davete, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Mustafa Duman, Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Arda Ermut, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan, Katar'dan ise ekonomik ve finansal kurumların yetkilileri ile iş insanları katıldı.

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu, davette yaptığı konuşmada, iki ülkeden iş dünyası toplantılarının, özel sektör içindeki ilişkileri güçlendirdiğini ve gelişmiş hükümetler arası ilişkilere taşıdığını belirtti.

Ülkesinin Katar'la ilişkilerinde son yıllarda her alanda ilerleme yaşandığına atıfta bulunan Göksu, bunun Kasım 2020'de altıncısı gerçekleştirilen Yüksek Stratejik Komite toplantılarına da yansıdığını aktardı.

Katar ile Türkiye arasında 2014 yılında kurulan Yüksek Stratejik Komiteyle birlikte ikili ilişkilerde, özellikle savunma alanında büyük ilerleme kaydedildi.

19 Aralık 2014'te imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Katar Devleti Arasında Yüksek Stratejik Komite Kurulmasına İlişkin Ortak Mutabakat" uyarınca iki ülke arasında askeri eğitim ve savunma sanayisi alanında iş birliği yapıldı. Bu kapsamda, Katar'da Türk Silahlı Kuvvetlerine askeri üs sağlandı.