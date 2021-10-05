Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Mutaf, Güney Sudan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Igga ile görüştü - Haberler Ekonomi
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Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Mutaf, Güney Sudan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Igga ile görüştü

AA / Ömer Erdem - Haberler | Ekonomi
Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Mutaf, Güney Sudan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Igga ile görüştü

Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Erdem Mutaf, Güney Sudan Cumhurbaşkanı Yardımcısı James Wani Igga tarafından kabul edildi.

Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Erdem Mutaf, Güney Sudan Cumhurbaşkanı Yardımcısı James Wani Igga tarafından kabul edildi.

Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı binasında gerçekleştirilen toplantıda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Igga'nın III. Türkiye- Afrika Ekonomi ve İş Forumu'na katılımıyla, Türkiye-Güney Sudan ikili ekonomik ilişkileri değerlendirildi.

21-22 Ekim 2021'de İstanbul'da yapılacak III. Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'na Güney Sudan'dan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Prof. Dr. James Wani Igga'nın yanı sıra Ticaret ve Sanayi Bakanı Kuol Athian Mawien katılacak.

AA / Ömer Erdem - Ekonomi Haberleri
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Haber: Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Mutaf, Güney Sudan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Igga ile görüştü - Haberler Ekonomi
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