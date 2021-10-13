Türkiye'nin beyaz şapkalı hackerları 7. kez buluşuyor - Haberler Ekonomi
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Türkiye'nin beyaz şapkalı hackerları 7. kez buluşuyor

AA / Uğur Aslanhan - Haberler | Ekonomi
Türkiye'nin beyaz şapkalı hackerları 7. kez buluşuyor

STM tarafından düzenlenen siber güvenlik etkinliği "Capture The Flag-CTF (Bayrağı Yakala)" 22 Ekim'de başlayacak.

STM tarafından düzenlenen siber güvenlik etkinliği "Capture The Flag-CTF (Bayrağı Yakala)" 22 Ekim'de başlayacak.

STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'nin açıklamasına göre, Türkiye'nin en uzun soluklu siber güvenlik etkinliği olduğu belirtilen Bayrağı Yakala, bu yıl online olarak 7. kez düzenlenecek.

Siber güvenlik alanında farkındalık yaratmak ve insan kaynağını geliştirmek amacıyla düzenlenen, bu alanda kariyer yapmak isteyen gençlerin ve araştırmacıların ilgi odağı olan etkinlikte, yarışmacılar, siber güvenlik zafiyetlerini bulmak ve sistemleri ele geçirmek için mücadele edecek.

Katılımcı sayısı sınırlaması olmaksızın gerçekleştirilecek yarışmada bu yıl toplam 90 bin TL ödül dağıtılacak. 23 Ekim'de düzenlenecek ödül töreninde, birinci takıma 35 bin TL, ikinci takıma 30 bin TL, üçüncüye ise 25 bin TL'lik para ödülü verilecek. İlk üçün dışındaki 10 takım ise Raspberry Pi 4'ün sahibi olacak.

AA / Uğur Aslanhan - Ekonomi Haberleri
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