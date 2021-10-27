Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'na AYYB'den 100 milyon dolar kredi

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan (AYYB) 100 milyon Dolar kredi temin etti.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, Banka, AAYB ile 2019'da imzaladığı 200 milyon dolarlık kredi anlaşmasına ek olarak 100 milyon dolarlık bir kredi anlaşması sağladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisiyle 3 yılı ödemesiz olmak üzere toplam 15 yıl vadeli sağlanan kredi, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projelerinin finansmanında kullandırılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınmasındaki öncü çalışmalarını, Türkiye'ye kazandırdıkları uluslararası kaynaklarla ve sürdürülebilir kalkınma projelerini destekleyerek devam ettirdiklerini bildirdi.

Bu hedefe ulaşmak için uluslararası kurumlarla kurdukları iş birliklerinin çok kıymetli olduğunu aktaran Öztop, 100 milyon dolarlık kredi anlaşmasının ülkeye ve Banka'ya duyulan güvenin göstergesi olduğunu kaydetti.

Öztop, "Ülkemize getirdiğimiz finansal desteklerle ekonomiye ve özel sektöre desteğimizi sürdürüyoruz. Son 20 yılda yurt dışından temin ettiğimiz kaynakların üçte birini son 3 yılda ülkemize kazandırdık. Önümüzdeki dönemde de kapsayıcı kalkınma anlayışımız ve odağımıza aldığımız sürdürülebilirlik temalı kredilerle sektörleri desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

AAYB Yatırım Operasyonlarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Konstantin Limitovskiy ise kredinin tamamının yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projelerinde kullandırılmasını beklediklerini bildirdi.

Limitovskiy, "Bu, Türkiye'yi düşük karbonlu hedefine yaklaştıracak daha fazla rüzgar ve güneş enerjisi yatırımı anlamına geliyor. Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası gibi finansal aracılarla çalışmak, Banka'nın kalkınma etkisini artırması için çok etkili bir yol. Bu finansman modeli, likidite sorunlarıyla karşılaşan ve AAYB'nin iklim finansmanı hedefleriyle doğrudan uyumlu olan daha küçük projelere fonları verimli bir şekilde yönlendirmemizi sağlıyor." ifadelerini kullandı.

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