Türkiye İMSAD Dış Ticaret Endeksi sonuçlarını açıkladı

Türkiye İmsad İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi Ağustos 2021 sonuçlarına göre, inşaat malzemeleri sanayisi ihracatta 5,90 milyon ton ve 2,87 milyar Dolar seviyesine ulaşırken değer ve miktar olarak endeksin ölçülmeye başladığı 2013 Ağustos'tan bu yana en yüksek ikinci aylık ihracatı gerçekleştirdi.

Türkiye İMSAD yaptığı açıklamayla, İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi Ağustos 2021 sonuçlarını paylaştı.

Buna göre, temmuz ayında uzun tatiller nedeniyle zayıflayan inşaat malzemeleri dış ticareti ağustos ayında hızlı bir geri dönüş yaptı.

Haziran ayında 2,89 milyar dolar seviyesine çıkarak rekor kıran inşaat malzemeleri ihracatı, temmuz ayında uzun tatiller nedeniyle yaşanan zayıflamadan sonra ağustos ayında yüksek bir performans gösterdi.

İnşaat malzemeleri ihracatı 2021 yılı ağustos ayında 2,87 milyar dolara yükseldi. Ağustos ayında ihracat değer olarak endeksin ölçülmeye başladığı 2013 Ağustos ayından bu yana en yüksek ikinci aylık ihracatı oldu. Ağustos ayında 5,90 milyon ton seviyesinde gerçekleşen ihracat, miktar olarak da en yüksek ikinci aylık ihracat oldu.

İnşaat malzemeleri sanayi ihracatı küresel tedarik zincirlerindeki değişimden olumlu etkilendi. Ayrıca pazarlardaki iyileşme ve canlanma ağustos ayında da devam etti. Dış pazarlarda talebin yıl sonuna kadar artarak sürmesi bekleniyor.

İnşaat malzemeleri sanayisinin ortalama yıllık ihracat birim fiyatı, ağustos ayında geçen yılın ağustos ayına göre yüzde 44,1 arttı.

2020 yılı ağustos ayında ortalama ihracat fiyatı 0,34 dolar/kg seviyesindeydi.

2021 yılı ağustos ayında ise ihracat birim fiyatı 0,49 dolar/kg'a çıktı.

Türkiye'ye yönelik inşaat malzemeleri talebi artıyor

Verilen bilgiye göre, küresel tedarik zincirlerindeki değişim Türkiye'ye yönelik inşaat malzemeleri talebini artırıyor.

Türkiye özellikle Avrupa kaynaklı ilave bir talep görüyor. Yine başta Avrupa olmak üzere pazarlardaki faaliyetler de oldukça canlı gerçekleşiyor.

Küresel emtia fiyatları artışı da birçok inşaat malzemesinin ihracat birim fiyatını yükseltiyor. Bu eğilimlerin yıl sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.

2021 yılı ağustos ayında inşaat malzemeleri ithalatı 739 milyon dolar oldu. İthalat önceki temmuz ayına göre önemli ölçüde artarken, 2021 yılı ağustos ayında inşaat malzemeleri ithalatı 237 bin 956 tona ulaştı.

İnşaat malzemeleri sanayi ithalat birim fiyatı ise 2021 yılı ağustos ayında 3,11 dolar/kg seviyesine çıktı. Bu seviye endeksin ölçülmeye başladığı 2013 Ağustos ayından bu yana en yüksek aylık ortalama ithalat birim fiyatı oldu.

Ayrıca, sanayi mallarına yönelik pazarlardan yüksek talep devam ederken, küresel tedarik zincirlerindeki değişim ile Türk sanayi ürünlerine yönelik kalıcı bir talep artışı yaşanıyor. Sanayi ihracatının yıl sonuna kadar yüksek kalmaya devam edeceği öngörülüyor.