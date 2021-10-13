Türkiye Hayat Emeklilik ile çocukların eğitim hayatı güvence altında

Türkiye Hayat Emeklilik'in Eğitimin Gücü Sigortası ile çocukların eğitim hayatı güvence altına alınıyor.

Türkiye Hayat Emeklilik'ten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Hayat Emeklilik'in Eğitimin Gücü Sigortası ile çocukların eğitimi yarıda kalmıyor, beklenmeyen durumlara karşı eğitim hayatı güvence altına alınıyor. Sigortalının sigorta süresi içerisinde vefatı halinde çocuğunun, torununun veya eğitimini üstlendiği başka bir öğrencinin eğitim masrafları Türkiye Hayat Emeklilik tarafından karşılanıyor.

18-65 yaş arası herkesin faydalanabildiği ve yaşam kaybı teminatını içeren sigorta, en az 2 en çok 20 yıllık süreyi kapsıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Hayat Emeklilik Strateji, Dijital Dönüşüm ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Bilal Türkmen, özellikle son dönemde pandemiyle birlikte artan belirsizlik riskini en aza indirmek için sigortanın önemine dikkati çekerek, "Çocukların eğitim masrafları yıllar içerisinde değişiklik gösteriyor. Bu durum, eğitimin devamlılığı için karşılaşılabilecek risklere karşı anne babaların önlem alma gerekliliğini doğuruyor ve eğitim sigortası ihtiyaç haline geliyor. Tüm ebeveynlere Eğitimin Gücü Sigortası ile geleceğimizin teminatı çocuklarımızın eğitim hayatlarını garanti altına almalarını öneriyoruz." ifadelerini kullandı.

Ödenen primler yüzde 15 ile 40 arasında gelir vergisinden düşüyor

Çocuklarının ya da bir yakınının eğitiminde daha güvenli adımlarla ilerlemesine destek olmak isteyen 18-65 yaş arasındaki sağlıklı tüm müşteriler, sigortadan faydalanabiliyor. Ödenmesi gereken sigorta primi, sigorta süresine, yaşa ve teminat tutarına göre belirleniyor.

Ödenen primin tamamı, prim ödenen ayda elde edilen ücretin yüzde 15'ini ve asgari brüt ücretin yıllık tutarını geçmemek koşuluyla alınıyor. İçinde bulunan aydaki vergi dilimine göre yüzde 15 ile yüzde 40 arasında değişen oranlarda gelir vergisi matrahından düşürülüyor.

En az 2 ile en çok 20 yıl arasında olmak üzere çocuğun kalan eğitim süresini düşünerek sigorta süresi tespit edilebiliyor. Ayrıca Eğitimin Gücü Sigortası yaşam kaybı teminatı da içeriyor. Teminat tutarı, çocuğun yıllık eğitim masrafı ve eğitim süresi dikkate alınarak belirleniyor ve kalan eğitim süresi ile orantılı olarak her yıl azalarak eğitim süresi sonuna kadar devam ediyor.