Türkiye Girişimci Buluşması Zirve ve Sergisi, 3-4 Kasım'da Konya'da gerçekleştirilecek - Haberler Ekonomi
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Türkiye Girişimci Buluşması Zirve ve Sergisi, 3-4 Kasım'da Konya'da gerçekleştirilecek

AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Haberler | Ekonomi
Türkiye Girişimci Buluşması Zirve ve Sergisi, 3-4 Kasım'da Konya'da gerçekleştirilecek

Girişimci İşadamları Vakfının (GİV) gerçekleştirdiği "Türkiye Girişimci Buluşması Zirvesi ve Sergisi", 3-4 Kasım'da Konya'da düzenlenecek.

KONYA (AA) - Girişimci İşadamları Vakfının (GİV) gerçekleştirdiği "Türkiye Girişimci Buluşması Zirvesi ve Sergisi", 3-4 Kasım'da Konya'da düzenlenecek.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olarak yer alacağı etkinlik, Ziraat Bankası ana sponsorluğunda yapılacak.

Etkinlikte, üniversiteler, teknoparklar, start-up'lar ve Ar-Ge merkezlerinden girişimcilerin projeleri yatırımcılarla buluşturulacak.

Konya Selçuklu Kongre Merkezi'ndeki, zirve, sergi ve ödül töreninden oluşan etkinlik, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ve KOSGEB iş birliği, Sanayi ve Teknoloji ile Milli Eğitim bakanlıkları, Konya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Sanayi Odası ve Ticaret Odasının destekleriyle gerçekleştirilecek.

Etkinlik kapsamında bu yıl 680 proje başvurusu almış olan "8. GİV Girişimcilik Ödülleri" de sahiplerini bulacak.

"Gençler etkinliği kaçırmamalı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen GİV Başkanı Mehmet Koç, girişimciliğin her açıdan ele alınacağı etkinlikte, girişimci ve yatırımcıların yanı sıra bakanlıkların yetkilileri, başkanlıklar, yerel yöneticiler, Ar-Ge, bankacılık ve finans yöneticileri, özel sektör, sanayi ve kamu kesiminin üst düzey idarecileri, akademisyenler ve basın yayın kuruluşlarının temsilcilerinin bir araya geleceklerini belirtti.

Girişimcilik ekosistemini gençlerin anlayabileceği şekilde geliştirmeye çalıştıklarına işaret eden Koç, "Girişimciliğin en önemli kurallarından biri hiç şüphesiz 'network'tür. Girişimci olunacaksa, işinizle ilgili olanlar 'network'ünüzde olmalı. Bu, girişimciliğin başarı şartlarından biridir. Bu nedenlerle, özellikle genç girişimcilerin bu etkinliği kaçırmamalarını öneririm." ifadelerini kullandı.

"Hedefimiz girişimcilik kültürünün gelişmesini sağlamak"

Koç, Türkiye'de gençlerin girişimcilik konusundaki potansiyellerinin farkına varılarak genç girişimciliği destekleyen programlar, hibeler ve etkinliklerin hayata geçirildiğine işaret ederek, girişimci olmak isteyen gençlere finansal desteklerin yanı sıra, fikir ve deneyim olarak da destek verilmesi gerektiğini bildirdi.

Vakıf olarak ülkede girişimcilik kültürünün ve ekosisteminin gelişmesini sağlamayı hedeflediklerini ifade eden Koç, şunları kaydetti:

"Teknolojiye, Ar-Ge'ye, inovasyona dayalı iş zemini oluşturabilmesinin tek yolu girişimcilik kültürünün ortaya çıkması ve girişimcilik ekosisteminin büyümesiyle mümkün olacaktır. Girişimcilik, hayatın her aşamasında desteklenmesi gereken bir kavram. Biz, Vakfımızda üniversite aşamasından itibaren insanlarla iletişime geçmeye başlıyoruz. Çünkü insanların iş fikri üniversiteden başlıyor. Diğer taraftan insanlar profesyonel iş hayatına girdiklerinde zaman içinde girişimcilik şevklerinin azaldığını görüyoruz. 'Nasıl bir iş içinde olmalıyım?' diyen gençlerle temasın önemli olduğunu düşünüyoruz."

AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi Haberleri
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