'Türkiye'de İş Dünyası' yayın hayatına başlıyor

İhlas Medya Grubu, Türkiye'de İş Dünyası adını verdiği dergiyi Kasım ayında okuyucuları ile buluşturuyor. Dergi; iş dünyasının nabzını tutarak, ekonomi yayıncılığında fark oluşturmayı hedefliyor.

Türkiye'de İş Dünyası' dergisi zengin içeriğiyle iş ve ekonomi çevrelerinin vazgeçilmez haber kaynağı olmaya hazırlanıyor. İhlas Medya Grubu, Türkiye'de İş Dünyası adını verdiği dergiyi Kasım ayında okuyucuları ile buluşturuyor. Sürdürülebilirlik Kalkınma Amaçları'na sıkı sıkıya bağlı kalarak yayıncılık yapacak olan dergi, 'Daha Yaşanabilir Bir Dünya İçin Ekonomi' sloganını kullanacak.

Genel Yayın Yönetmenliğini Celal Toprak'ın, Yazı İşleri Müdürlüğünü ise Hüsne Pamuk'un yürüteceği derginin yayın kurulunda da önemli isimler yer alıyor.

1 Kasım 2021 tarihi itibarıyla okurları ile buluşacak olan derginin bünyesinde; Türkiye ve dünya ekonomisine ilişkin güncel haberler in yanı sıra iş dünyasının duayen isimleri ile gündem, tecrübe ve iş geçmişlerine dönük başarı hikayeleri aktarılırken sektörde 100 yılını tamamlamış köklü firmaların temsilcileri, dijital çağın yeni oyuncuları, hukuk ve akademi çevrelerinden uzman isimlerle de bir araya gelinecek.

Gündeme göre belirlenecek kapak ve dosya konularını uzman görüşleri ve ekonomik kurumların raporlarını kaynak alarak tüm detayları ile ele alırken, ekonomi dünyasının yakından tanıdığı uzmanların (yönetici, akademisyen vb) gündem belirleyecek makaleleri de

Savunma sanayi, tekstil, hazır giyim, gıda, turizm gibi sektörler ele alınacak

Türkiye'de İş Dünyası dergisine ayrı bir derinlik katacak. Sektör ve bölge haberler inin de yer alacağı yayın her sayısında; savunma sanayi, tekstil, hazır giyim, gıda, turizm gibi farklı alanlarda Türkiye'nin geldiği noktaya işaret ederek, hem firma görüşleri hem de güncel rakamlar eşliğinde söz konusu sektörün; imalatta, ihracatta ve ithalatta geldiği yer gözler önüne serilecek.

Basılı tarafının yanı sıra dijital platformlarda da varlığını sürdürecek olan Türkiye'de İş Dünyası dergisi; Web Sitesi, Youtube, Linkedin, Facebook, Instagram hesaplarıyla dijital çağın hem takipçisi hem de takip edileni olmayı hedefliyor. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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