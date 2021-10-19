2022 Yılı Fuar Takvimi yayımlandı

İSTANBUL (İHA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 2022 Yılı Fuar Takvimi'ni yayımladı. Türkiye genelinde, 2022 yılında 358 fuar organize edilecek. TOBB tarafından önümüzdeki yıl 115'i uluslararası olmak üzere 358 fuarın yapılmasına izin verildi.

2022 yılında en yoğun fuar programı, 63 fuar ile Mart ayında gerçekleşecek. Mart ayından sonra ise en çok fuar sırasıyla; Mayıs (56) ve Ekim (52) aylarında düzenlenecek.

İllere göre en çok fuar sırasıyla; İstanbul (175), İzmir (20), Gaziantep (19), Antalya (17), Bursa (16) ve Ankara'da (12) düzenlenecek.

Konuları itibariyle ise Tarım ve Hayvancılık konusunda 39, Gıda konusunda 21, İnşaat Malzemeleri ve İklimlendirme konusunda 17, Eğitim konusunda 14, Mobilya konusunda 12, Deri Teknolojileri ve Ürünleri Konusunda 12, Kitap ve Süreli Yayınlar konusunda 12 ve Metal İşleme konusunda 9 fuar yapılacak. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri