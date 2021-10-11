Türkiye Bankalar Birliği, 'Risk Merkezi Raporu'na yönelik videolar hazırladı - Haberler Ekonomi
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Türkiye Bankalar Birliği, "Risk Merkezi Raporu"na yönelik videolar hazırladı

AA / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi
Türkiye Bankalar Birliği,

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), gerçek kişilerin e-Devlet kapısı kullanarak "Risk Merkezi Raporu"na nasıl erişilebileceğini gösteren bilgilendirici iki ayrı video hazırladı.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), gerçek kişilerin e-Devlet kapısı kullanarak "Risk Merkezi Raporu"na nasıl erişilebileceğini gösteren bilgilendirici iki ayrı video hazırladı.

TBB açıklamasına göre, videoların ilkinde, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Raporu'nu almak için e-Devlet Kapısı üzerinden nasıl başvuru yapıldığı, ikincisinde ise raporun içeriği hakkında detaylı bilgi veriliyor.

Kredi limit ve borç, çek, senet, bireysel kredi başvuru, kamu ihale yasaklılık, çek yasaklama ve kaldırma kararı ile gecikmeli telefon ve fatura bilgilerini içeren Risk Merkezi Raporu, e-Devlet kapısı veya e-Devlet mobil uygulaması üzerinden; günde 1, ayda 4, bir takvim yılında ise en fazla 24 adet olmak üzere ücretsiz alınabiliyor.

Risk Merkezi Raporu içeriği geçtiğimiz mayıs ayında eklenen yeni bilgiler ile zenginleştirilmiş, daha önce aylık bilgilerle oluşturulan kredi limit ve borç bilgileri, günlük veriler ile oluşturulmaya başlanmıştı.

TBB Risk Merkezi Raporu hakkında detaylı bilgilere ve başvuru sürecine yönelik videolara https://www.riskmerkezi.org/tr/duzenlemeler/e-devlet/1042 adresinden ulaşılabiliyor.

AA / Yunus Türk - Ekonomi Haberleri
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Haber: Türkiye Bankalar Birliği, 'Risk Merkezi Raporu'na yönelik videolar hazırladı - Haberler Ekonomi
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