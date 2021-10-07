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Türkiye, Azerbaycan ve Orta Asya'da gıda israfının azaltılmasına yönelik konferans düzenlendi

AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Haberler | Ekonomi
Türkiye, Azerbaycan ve Orta Asya'da gıda israfının azaltılmasına yönelik konferans düzenlendi

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Tarım ve Orman Bakanlığı ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Gıda Güvenliği Bölgesel Koordinasyon Merkezi, Azerbaycan, Orta Asya ve Türkiye'de gıda kaybı ve israfının azaltılmasına yönelik konferans gerçekleştirdi.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Tarım ve Orman Bakanlığı ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Gıda Güvenliği Bölgesel Koordinasyon Merkezi, Azerbaycan, Orta Asya ve Türkiye'de gıda kaybı ve israfının azaltılmasına yönelik konferans gerçekleştirdi.

FAO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, "29 Eylül Uluslararası Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü"nde, "Azerbaycan, Orta Asya ve Türkiye'de Gıda Kaybı ve İsrafının Azaltılması Projesi" kapsamındaki konferansta, söz konusu bölgelerdeki gıda kaybı, israfıyla ilgili mevcut zorluklar ve gıda kaybı ve israfının azaltılması için ihtiyaç duyulan çalışmalar değerlendirildi.

Konferansta, alt bölgedeki ulusal hükümetler, gerekli politika değişikliklerine destek olmaya ve diğer ortakların gıda kaybı ve israfının azaltılması amacıyla harekete geçebilmelerine elverişli ortam yaratılması için düzenleyici mekanizmaları kullanmaya davet edildi.

İyi uygulamalar ve başarı hikayelerine de yer verilen konferansla, kamu, özel sektör ve sivil toplum aktörlerinin yanı sıra ülkeler arasında çok disiplinli, çözüm odaklı iş birliklerine ilham verilmesi amaçlandı.

-"İsrafı azaltacak somut adımlar atmaya teşvik eden çerçeve oluşturulmalı"

FAO Orta Asya Alt Bölge Ofisi Koordinatörü ve FAO Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu, yaptığı konuşmada, "Politika yapıcılar, politika mekanizmaları ve düzenleyici mekanizmalar içeren, diğer aktörleri, gıda kaybı ve israfını azaltacak somut adımlar atmaya teşvik eden elverişli bir çerçeve oluşturmalıdır." ifadesini kullandı.

Bölgesel Koordinasyon Merkezi Bölgesel Program Koordinatörü Ahmet Volkan Güngören de gıda kaybı ve israfının azaltılmasının öncelikli konulardan olduğuna işaret etti.

Tarım ve Orman Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Aylin Çağlayan Özcan ise gıda kaybı ve israfının azaltılması için Türkiye'nin kendi deneyimlerini paylaşmaya ve diğer ülkelerin deneyimlerinden dersler çıkarmaya hazır olduğunu bildirdi.

AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi Haberleri
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Haber: Türkiye, Azerbaycan ve Orta Asya'da gıda israfının azaltılmasına yönelik konferans düzenlendi - Haberler Ekonomi
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