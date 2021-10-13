Türkiye Azerbaycan İş Forumu Bakü'de başladı - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türkiye Azerbaycan İş Forumu Bakü'de başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Türkiye Azerbaycan İş Forumu Bakü'de başladı

Türkiye Azerbaycan arasındaki krşılıklı ticareti arttırmak için Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapılan İş Forumu'nda iki ülkedeki iş dünyasının temsilcileri bir araya geldi.

Türkiye Azerbaycan arasındaki krşılıklı ticareti arttırmak için Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapılan İş Forumu'nda iki ülkedeki iş dünyasının temsilcileri bir araya geldi.

T.C. Ticaret Bakanlığı koordinasyonu, TİM organizasyonunda Azerbaycan (Bakü) Fiziki Ticaret Heyeti, Azerbaycan'da ki temaslarına başladı. Türkiye Azerbaycan İş Formunda bir araya gelen iki ülke temsilcileri Türkiye Azerbaycan arasında gerçekleştirilen karşılıklı ticareti masaya yatırdı. Heyet TİM Yönetim Kurulu üyesi ve Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan formun açılış konuşmasında Türkiye ve Azerbaycan arasındaki karşılıklı ticarete değinerek Azerbaycan tarafından Türk mallarına yönelik uygulanan yüksek vergiye dikkat çekti. Başkan Kaplan yaptığı konuşmasında "Azerbaycan Türkü kardeşlerimizle; tıpkı geçmişimiz gibi, geleceğimiz de, kaderimiz de birdir. İşte bu yüzden ilk fiziki heyetimizi dost ve kardeş ülkemiz Azerbaycan'a gerçekleştirmek bizler için ayrı bir önem taşıyor. İki devlet, tek millet düsturuyla, neredeyse 100 yıldır; her geçen gün daha da büyüyen bir kardeşlik bilinciyle; bugünlere geldik. Birlik ve beraberlik ruhumuzu, her alanda geliştirmeli ve iş birliğimizi daha da artırmalıyız" dedi.

"Bir çok sektörden karma bir heyetle Azerbaycan'dayız"

TİM Yönetim Kurulu üyesi ve Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan gerçekleştirilen ziyaretlerle ilgili yaptığı değerlendirmede "Azerbaycan (Bakü) Fiziki Ticaret Heyeti olarak Türkiye'den 19 firma ve 22 katılımcıdan oluşan birçok sektörü kapsayan karma bir heyetle birlikte geldiğimiz Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de temaslarımıza başladık. Burada Türkiye Azerbaycan İş Formunu gerçekleştirdik. Her iki ülkenin yüksek ticari potansiyeli olduğunu, dost ve kardeş iki ülkenin arasındaki karşılıklı ticaret hacminin geliştirilmesi gerektiğini, Azerbaycan'ın Türkiye'den ihraç edilen ürünlere yönelik uyguladığı yüksek verginin kaldırılmasıyla iki ülke arasındaki iş hacminin de artacağını ilgili muhataplarımıza aktardık. Umuyorum ki önümüzdeki süreçte Azerbaycan'la kardeşliğimiz gibi ticaretimiz de istenilen noktaya gelecektir" dedi.

Azerbaycan'ın ulusal basın kuruluşlarına da ziyaretle ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Kaplan ziyaretin verimli geçtiğini sözlerine ekledi. Azerbaycan (Bakü) Fiziki Ticaret Heyeti Azerbaycan'da ki temaslarını 14 Ekim 2021 tarihine kadar sürecek. - GAZİANTEP

Türkiye Azerbaycan İş Forumu Bakü'de başladı

Türkiye Azerbaycan İş Forumu Bakü'de başladı

Türkiye Azerbaycan İş Forumu Bakü'de başladı

Türkiye Azerbaycan İş Forumu Bakü'de başladı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
Son Dakika: IMF, Türkiye ekonomisinin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 9'a yükseltti

Son Dakika: IMF, Türkiye ekonomisinin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 9'a yükseltti

 Son dakika haberi: IMF, Türkiye ekonomisinin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 5,8'den yüzde 9'a yükseltirken, 2022 için büyüme beklentisini yüzde 3,3'te sabit tuttu.

Son dakika haberi: IMF, Türkiye ekonomisinin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 5,8'den yüzde 9'a yükseltirken, 2022 için büyüme beklentisini yüzde 3,3'te sabit tuttu.

 Türkiye'nin ABD'den almayı planladığı F-16'ların maliyetinin yaklaşık 6 milyar dolar olduğu ortaya çıktı

Türkiye'nin ABD'den almayı planladığı F-16'ların maliyetinin yaklaşık 6 milyar dolar olduğu ortaya çıktı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Fatih Terim
Magazin Tarkan Numan Kurtulmuş İdo Tatlıses
Spor Kerem Aktürkoğlu Ali Koç
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Güzel Sözler Gazeteler Yemek Tarifleri Cengiz Ergün Stefan Kuntz Şans Oyunları
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Türkiye Azerbaycan İş Forumu Bakü'de başladı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 11:47:12. #1.12#