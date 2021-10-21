Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'ndan ortak bildiri

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından Ticaret Bakanlığı ve Afrika Birliği Komisyonu (AUC) iş birliğiyle İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye-Afrika 3. Ekonomi ve İş Forumu kapsamında ortak bildiri yayımlandı.

Türkiye-Afrika 3. Ekonomi ve İş Forumu kapsamında, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Afrika Birligˆi Komisyonu (AUC) Ekonomik Kalkınma, Ticaret, Sanayi ve Madencilik Komiseri Albert Muchanga ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti Dıs¸ Ticaret Bakanı Jean Lucien Bussa Tongba'nın katılımıyla basın toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşmaların ardından dağıtılan forumun ortak bildirisinde, 45 Afrika ülkesinden katılım olan foruma, Türkiye ve Afrika'dan özel sektör temsilcilerinin katıldığı bildirildi.

Kalkınma ve ekonomik entegrasyon için Türkiye ile Afrika arasındaki kalıcı ortaklığın güçlendirilmesi amacıyla ortak bildiride, şunlar kaydedildi:

"Forum, Afrika Birliği'nin 2063 gündemine ve Afrika ülkelerinin kapsayıcı büyümesine ve sürdürülebilir kalkınmasına odaklanan Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi'ne desteğini ifade etmiştir. Forum, Afrika Birliği'nin Afrika'nın ekonomik entegrasyonunu teşvik etmedeki önemli rolünü kabul etmiştir. Forum, Türkiye'nin Afrika'da barışı, istikrarı ve altyapı gelişimini teşvik etme çabalarını ve katkısını takdir etmiştir. Forum, organizatörlere mevcut ortak diyalog platformunu güçlendirmeye devam etmelerini, Afrika-Türkiye geleneksel dostluğunu pekiştirmelerini, karşılıklı stratejik iş birliğini derinleştirmelerini ve Türkiye ile Afrika arasındaki somut iş birliği mekanizmasını geliştirmelerini tavsiye etmiştir.

Türkiye, son 10 yılda istikrarlı büyümesi ve bölgesinde önemli bir ekonomik güç olmasıyla dikkat çekici bir performans gösterdiğini de dikkate alarak, Afrika Birliği üye devletleri ile iş birliğini güçlendirmek ve genişletmek amacıyla Afrikalı muhatapları ile ele aldığı farklı alanlardaki kalkınma deneyimini paylaşmaya hazır olduğunu ifade etmiştir. Forum, Türkiye-Afrika ortaklığı kapsamında altyapı iş birliğine öncelik verme ve Gündem 2063 ve onun önemli projeleri çerçevesinde sağlık, enerji ve diğer altyapı geliştirme alanlarında iş birliğini güçlendirme konusundaki tutumunu yinelemiştir. Bu bağlamda forum, özel sektörün Afrika ülkelerindeki altyapı projelerine desteğinin önemini vurgulamıştır."

Afrika ülkelerine Kovid-19 aşılarının tedarikinin artırılması ihtiyacı da vurgulandı

Ortak bildiriye göre, forum, özel sektörü öncelikli alanlar olarak teknoloji, turizm, tarım, elektrik üretimi, iletim ve dağıtım tesisleri ve hizmetleri, havacılık, denizcilik, eğitim, sağlık ve net sıfır karbon emisyon alanlarına yatırım yapmaya teşvik etti.

Forum, Afrika içi ticareti artırmanın ve Afrika'nın küresel ticaretteki payını artırmanın bir yolu olarak bölgesel tarımsal işleme ve üretim merkezlerinin kurulması yoluyla Afrika'nın tarımsal işleme ve üretim kapasitelerini geliştirmek için Türkiye ve Afrika arasındaki iş birliğini güçlendirmenin önemini vurguladı.

Afrika Birliği'nin Afrika'nın ekonomik entegrasyonunu teşvik etmedeki, özellikle de Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi'nin (AFCFTA) 1 Ocak 2021'de operasyonel hale gelmesindeki önemli rolünü teyit eden forum, Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi'nin Türkiye ile Afrika arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler için daha fazla fırsat yaratacağını ve her iki tarafın da karşılıklı yararları için kullanılabilecek küçük, orta ve büyük ölçekli yatırımları çekme fırsatları sunmakta olduğunu kaydetti.

Ortak bildiride, şu ifadelere yer verildi:

"Forum, ülkelerin sürdürülebilir kalkınmasında kadınların ve gençlerin önemli rolünün altını çizmiş ve kadınlara ve gençlere, Türkiye ve Afrika'nın da ticari ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında aktif rol almalarını sağlamak için elverişli bir ortam sağlanmasına olan bağlılığını ifade etmiştir. Forum, ortaklığın faydaları konusunda düzenli halkla iletişim ve farkındalık artırma çabalarının rolünün altını çizmiştir. Forum ayrıca, Afrika ülkelerine Kovid-19 aşılarının tedarikinin artırılması ihtiyacını da vurgulamıştır. Forum, karşılıklı yararlı sonuçların elde edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirmiş ve ortaklığı pekiştirmek için bir sonraki Afrika-Türkiye Ekonomi ve İş Forumu'nu 2023'te düzenleme hususunda mutabık kalmıştır."