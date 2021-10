Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi Anlaşması'na (AfCFTA) ilişkin, "Firmalarımız, AfCFTA'nın kapsam ve amacını çok iyi analiz etmeli, hızla büyüyen ve AfCFTA'nın da etkisiyle daha çok iç ticarete yönelecek olan Afrika kıtası ile daha fazla ekonomik iş birliği yapabilmek için bir taraftan ihracatımızı karşılıklı olarak artırırken, diğer taraftan da kıtada belirli alanlarda yatırım yapmalı." dedi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından Ticaret Bakanlığı ve Afrika Birliği Komisyonu (AUC) iş birliğiyle düzenlenen Türkiye-Afrika 3. Ekonomi ve İş Forumu kapsamında "AfCFTA ve Yeni Pazar Fırsatları" paneli gerçekleştirildi.

Panelde konuşan DEİK Başkanı Olpak, AfCFTA'ya ilişkin, "Afrika ile karşılıklı ticaret hacmimizi şu anki 25 milyar dolar seviyesinden 50 milyar dolara yükseltmek, anlaşmanın tam anlamıyla yürürlüğe gireceği 2030 yılından önce ortak birinci hedefimiz olmalı." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Afrika gündeminin yoğun olduğunu belirten Olpak, şunları kaydetti:

"Bir ay önce Afrika Birliği dönem başkanı Demokratik Kongo Cumhurbaşkanı'nı İstanbul'da ağırlamıştık. 3 hafta önce de Afrika Birliği Komisyon Başkanı'nı İstanbul'da ağırladık. Cumhurbaşkanımızla birlikte pazar günü başlayan Angola, Nijerya ve Togo ziyaretimizi tamamlayarak dün gece İstanbul'a geldik. Bu ülkelerle yatırım ve ticari iş birliklerimizi artırmak üzere önemli adımlar attık. Hem resmi kurumlarımız arasında hem de özel sektör temsilcilerimiz arasında, savunma sanayinden enerji üretimine, gıdadan gübre üretimine, madencilikten enerji nakil hatlarına, yatırımların karşılıklı korunmasından diğer alanlara kadar onlarca anlaşmaya imza attık. Gündemimizde; 27 Ekim'de Çad Cumhurbaşkanı'nı ülkemizde ağırladıktan sonra 1-3 Aralık'ta Fildişi Sahili'nin başkenti Abidjan'da Afrika Kalkınma Bankası'nın Afrika Yatırım Forumu, 6 Aralık'ta Ticaret Bakanımızla Macaristan'da 'Go Africa' programımız ve 17-18 Aralık'ta İstanbul'da Cumhurbaşkanımızın himayesinde Türkiye-Afrika 3. Ortaklık Zirvesi var."

Türkiye'nin, Afrika kıtasıyla ekonomik iş birliğini gittikçe arttırdığına işaret eden Olpak, "Firmalarımız, anlaşmanın kapsam ve amacını çok iyi analiz etmeli, hızla büyüyen ve AfCFTA'nın da etkisiyle daha çok iç ticarete yönelecek olan Afrika kıtası ile daha fazla ekonomik iş birliği yapabilmek için bir taraftan ihracatımızı karşılıklı olarak artırırken, diğer taraftan da kıtada belirli alanlarda yatırım yapmalı." ifadesini kullandı.

"Sanayileşme, tarım, inşaat, tekstil gibi alanlarda Afrika'nın dostu ve teknik partneri olmalıyız"

Nail Olpak, Afrika ile ekonomik ilişkilerin daha da güçlenmesine yönelik önemli olabilecek hususları şöyle sıraladı:

"Farklı ülkelerden ülkemizle iş birliği yaparak Afrika kıtasında çalışma talepleri geliyor ki bu çok anlamlı. Japonya, Almanya, Fransa ve Macaristan bu konuda en istekli olanlar. Hem kıta hem ülkemiz hem de ortaklık teklif edenlerin lehine olabilecek çalışmalar olduğu sürece biz hazırız. Macaristan ile ülkemizin birlikteliğiyle Gana'da sağlık alanında ortak bir projemiz başladı bile. Firmalarımızın kıtada yerelde yatırım yapmasını, sonunda o ülkelere de daha fazla katma değer sağlamasını ve mallarımızın gümrük duvarlarından etkilenmemesini konuştuğumuz bu süreçte, Afrika ülkeleri ile yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması anlaşmalarının hızla devreye girmesi ise çok önemli.

Yine bir diğer önemli iş birliğini geliştirme alanı da Afrika ile yapacağımız karşılıklı STA'lar olacaktır. Müzakere süreci devam eden STA'ların bir an önce sonuçlandırılması ve yenilerinin eklenmesi çok önem arz ediyor. Türkiye'nin Afrika ile know how paylaşımı da başlı başına bir alan olup bu fırsata da daha fazla odaklanmalıyız. Afrika, dünyanın geneli dışında ayrıca büyük bir ticari dönüşüm geçiriyor. Bu noktada özellikle sanayileşme, tarım, inşaat, tekstil gibi alanlarda Afrika'nın dostu ve teknik partneri olmalıyız."