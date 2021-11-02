Turkcell'den esnafa uçtan uca destek

Türkiye'nin dijitalleşmesi için çalışmalarını sürdüren Turkcell, ülkenin can damarı olan esnafa özel yeni bir kampanya başlattı. Esnafa destek olmak amacıyla hazırlanan "Esnafla Varız" kampanyasıyla operatör; masrafını azaltmak, gelirini artırmak ve işini dijital platformlara taşımak isteyen esnaflara özel çeşitli ayrıcalıklar tanıyor.

Yenilikçi yaklaşımı ve sağladığı desteklerle işletmelerin yanında olan Turkcell, küçük esnafın ihtiyacına yönelik uçtan uca bir kampanya yaptı. Esnafın giderlerini azaltırken, gelirini artırmaya ve işlerini dijitale taşımaya yönelik tekliflerin yer aldığı "Esnafla Varız" kampanyası kapsamında, esnafın tasarruf edebilmesi için akaryakıt harcamalarında yüzde 7'ye varan indirimler yer alıyor.

"Dijital dönüşüme ayak uydurmak esnaf için de zorunluluk"

Konuyla ilgili değerlendirmesinde Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, şunları söyledi: "Esnafımızın şirketimizin farkıyla yanında olabilmek için farklı tekliflerimizin yer aldığı yeni kampanyamızı hayata geçirdik. Ülkemizin can damarı esnafımıza bir yandan tasarruf imkanı sağlamak bir yandan da dijitalleşmesine katkı sunmak istiyoruz. Çünkü biliyoruz ki artık esnaftan holdinglere kadar dijital dönüşüm her bir işletme için zorunluluk haline geldi. Bu dönüşüme ayak uydurmanın yolunu ise mevcutta yapılan işi dijital bir platforma taşımak olarak tanımlayabiliriz. Trendyol ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği de bu noktada çok kıymetli duruyor. E-ticaret alanına atılmak isteyen Turkcell'li esnafımız, bu platformda uygun koşullarda yer alabilecek. Esnafımızın değişen ihtiyacına göre yeni iş birliklerimizle onlara özel faydalar sunmaya devam edeceğiz."

Verilen bilgiye göre, operatörü kullanan esnaf, ihtiyaç duyduğu teknolojiye bugünden ulaşıp ödemesine 3 ay sonra başlıyor. Operatörün finansman şirketi Financell, kurumların ihtiyaç duydukları teknolojiye daha kolay ulaşmaları için 'Dijital Dönüşüm Finansmanı' hizmeti sunuyor. Bu kapsamda akıllı cihaz, bilgisayar, sunucu ve daha birçok teknolojik ihtiyaç için esnafa finansman imkanı sağlanıyor. Ayrıca operatörü kullanan esnafa Dijital Dönüşüm Finansmanı'ndan yararlanıp ödemelerine 3 ay sonra başlayabilme imkanı sunuluyor.

Kurumsal hat kullanan Turkcell'li esnafın, yıl sonuna kadar yararlanabileceği kampanya için turkcell.com.tr/kampanya/esnafla-variz/ adresinden başvuru yapabildiği belirtildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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