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Türkan Saylan ve Yağ Hali'nde yeni iş yerleri açılıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Türkan Saylan ve Yağ Hali'nde yeni iş yerleri açılıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesinin sosyal alanları arttırmak, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacak yaşam alanları oluşturmak ve tarihi yaşatmak adına tamamladığı projeler birer birer hayata geçiyor.

MUĞLA (İHA) - Muğla Büyükşehir Belediyesinin sosyal alanları arttırmak, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacak yaşam alanları oluşturmak ve tarihi yaşatmak adına tamamladığı projeler birer birer hayata geçiyor. Bu kapsamda Muğla'ya kazandırılan en önemli eserlerden biri olan Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi geçtiğimiz aylarda hizmete girmiş ve vatandaşlara hizmet vermeye başlamıştı. Ayrıca tarihi Yağ Hali restorasyonu da Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlandı. Bu iki alanda da bulunan iş yerleri kafe, restoran ve atölye olarak açık arttırma usulüyle kiraya veriliyor ve vatandaşların zaman geçirebileceği alanlar oluşturuluyor. Şeffaf belediyecilik anlayışıyla

Son başvurular 22 Ekim Cuma günü

Şeffaf belediyecilik anlayışı ile ihaleleri kayıt altına alan, canlı yayınlayan ve internet sitesi üzerinden paylaşan Muğla Büyükşehir Belediyesi yaptığı ihalelerde bu uygulamalara devam ediyor. İki merkezde bulunan iş yerleri için yapılacak açık arttırma usulü ile ihaleye katılmak isteyen vatandaşlar 22 Ekim 2021 Cuma gününe kadar Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 no'lu hizmet binasında bulunan Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığına başvuru yapmaları gerekiyor. Başvuruyu tamamlayan vatandaşların 26 Ekim Salı günü saat 14.00'de Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde hazır bulunmaları gerekecek. - MUĞLA

Türkan Saylan ve Yağ Hali'nde yeni iş yerleri açılıyor

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Haber: Türkan Saylan ve Yağ Hali'nde yeni iş yerleri açılıyor - Haberler Ekonomi
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