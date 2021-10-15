Türk Telekom'dan 4 yapay zeka girişimine daha yatırım

Türk Telekom, kurumsal girişim sermayesi şirketi TT Ventures ile yapay zeka temelli çözümler üreten dört şirkete daha yatırım yaptığını açıkladı.

Türk Telekom, kurumsal girişim sermayesi şirketi TT Ventures ile yapay zeka temelli çözümler üreten Syntonym, Optiyol, QuantWifi ve B2Metric şirketlerine yatırım yaptı. Böylece girişimlerin sayısı toplamda 8 olurken girişim portföyü ikiye katlayan TT Ventures, yatırımlardan 3'ünü PİLOT hızlandırma programından mezun olan girişimlerden seçti.

"YERLİ ÜRETİMİ CANLANDIRACAK YATIRIMLARIMIZA DEVAM EDECEĞİZ"

Türk Telekom Strateji Planlama ve Dijital Genel Müdür Yardımcısı Barış Karakullukçu, "Bizim için teknoloji insana, iyilik ve fayda olarak dönüyorsa değerli. Türk Telekom olarak odak alanlarımızdan biri de yerli olarak geliştirilen teknolojilere ivme kazandıracak girişimlere yatırım yapmak. Türkiye'de özel sektör tarafından hayata geçirilen ilk kurumsal girişim hızlandırma programı olan PİLOT ile girişimleri, bilgi birikimimiz ve finansal kaynaklarımızla destekliyoruz. Kurumsal girişim sermayesi şirketimiz TT Ventures ile de bu girişimlere yatırım yaparak global büyüme potansiyeline sahip inovatif ürün ve servisler geliştiren girişimlerin dünya pazarında rekabet edebilmesini sağlamaya çalışıyoruz. Yakın zamanda 4 girişime daha yatırım yaparak, toplamda 8 girişime ulaştık. Yerli üretimi canlandırarak, ülke ekonomisine katma değer sağlayacak yatırımlarımıza devam edeceğiz" dedi.

YAPAY ZEKA ODAKLI GİRİŞİMLERE YATIRIM

Geliştirdiği kendine özgü yatırım modeli ile finansal yatırımlara ek olarak girişimlere, Türk Telekom üzerinden satış, pazarlama, altyapı ve teknoloji gibi çeşitli destekler sunulduğunu kaydeden Karakullukçu, "Yakın zamanda yatırım yapılan girişimlerden biri, sentetik veri anonimleştirme teknolojisini geliştiren Syntonym oldu. Syntonym, geleneksel yöntemlerin aksine analitik metrikleri koruyarak hem anonimleştirme sürecindeki yapısal ve işlevsel kayıpların önüne geçmeyi hem de elde edilen verilerin yapay zeka eğitimlerinde kullanılmasını mümkün kılıyor. Optiyol yapay zeka teknolojisi ile e-ticaretten taşımacılığa, lojistik operasyonları yürüten pek çok farklı sektöre rotalama çözümü sağlıyor. Diğer yatırım yapılan girişimlerden biri olan QuantWifi, özellikle Covid19 sürecinde hızla artan evlerdeki internet ihtiyacı ve buna bağlı Wi-Fi bağlantı deneyimini ölçümleyerek, müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkartmayı hedefliyor. B2Metric ise yapay zeka tabanlı müşteri hareket anlamlandırma platformu ile otomatik makine öğrenmesi modelleme alt yapısını kullanarak farklı kaynaklardan verileri bir araya getirme, temizleme ve gelecek öngörüleri üretmede çözümler sunuyor" bilgisini verdi.

Demirören Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri