Türk su ürünleri ve hayvansal mamulleri, Almanya'daki fuarda tanıtıldı - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türk su ürünleri ve hayvansal mamulleri, Almanya'daki fuarda tanıtıldı

AA / Yusuf Şahbaz - Haberler | Ekonomi
Türk su ürünleri ve hayvansal mamulleri, Almanya'daki fuarda tanıtıldı

Türk su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü yetkilileri, Almanya'da düzenlenen Anuga 2021 Gıda Fuarı'nda dünyanın dört bir yanından gelen ithalatçılara ürünlerini tanıttı.

Türk su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü yetkilileri, Almanya'da düzenlenen Anuga 2021 Gıda Fuarı'nda dünyanın dört bir yanından gelen ithalatçılara ürünlerini tanıttı.

Ege İhracatçı Birliklerinden yapılan açıklamaya göre, Köln kentinde 8 Ekim'de kapılarını açan dünyanın en büyük gıda ve içecek fuarı Anuga 2021'ye Türkiye'den 287 firma katılım sağladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, fuarda Türkiye'nin İtalya ve İspanya'nın ardından uluslararası katılımda üçüncü sırada yer aldığını ifade etti.

Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörünün 2021 Ocak - Eylül döneminde ihracatını yüzde 38'lik artışla 1 milyar 731 milyon dolardan 2 milyar 382 milyon dolara taşıdığı bilgisini veren Kızıltan, şunları kaydetti:

"Su ürünlerinden kanatlı eti ve yumurtaya, baldan süt ürünlerine insanlığın üç öğün beslenme ihtiyacına cevap veren bir sektörüz. Salgın döneminde sağlıklı gıda tüketim talebindeki artış ihracat rakamlarımıza olumlu yansıdı. Fiziki fuarlar ve sektörel ticaret heyetleri yapamamış olmamıza rağmen başarılı bir dönem geçiriyoruz. Yıllık ihracatımız ilk kez 3 milyar doları aştı. 2023 yılı için ortaya koyduğumuz 3,5 milyar dolar ihracat hedefine daha önce ulaşmak için tanıtım çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

AA / Yusuf Şahbaz - Ekonomi Haberleri
Son Dakika: IMF, Türkiye ekonomisinin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 9'a yükseltti

Son Dakika: IMF, Türkiye ekonomisinin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 9'a yükseltti

 Son dakika haberi: IMF, Türkiye ekonomisinin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 5,8'den yüzde 9'a yükseltirken, 2022 için büyüme beklentisini yüzde 3,3'te sabit tuttu.

Son dakika haberi: IMF, Türkiye ekonomisinin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 5,8'den yüzde 9'a yükseltirken, 2022 için büyüme beklentisini yüzde 3,3'te sabit tuttu.

 Brezilya'dan gelen kahve krizi haberi harekete geçirdi! Herkes Türk kahvesi stokluyor

Brezilya'dan gelen kahve krizi haberi harekete geçirdi! Herkes Türk kahvesi stokluyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Şahap Kavcıoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Yemek Tarifleri Demet Akalın Mustafa Keser
Spor Mesut Özil Emre Belözoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Stefan Kuntz Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Türk su ürünleri ve hayvansal mamulleri, Almanya'daki fuarda tanıtıldı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.10.2021 09:46:46. #1.12#